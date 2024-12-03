Из общего числа депутатов, избранных в местные кенеши 17 ноября, 42 процента составляют женщины. Об этом сообщили в ЦИК.

В ведомстве отмечают, что таким образом достигнут показатель в области гендерного равенства.

Центризбирком информирует, что в 33 городских и 231 айыльном кенешах, получив доверие граждан, избраны 6 тысяч 384 депутата. Из них 2 тысячи 538 (39,75 процента) — это женщины.

В городских кенешах из 993 депутатов 290 женщин (29 процентов), айыльных кенешах из 5 тысяч 391 избранных депутатов 2 тысячи 248 составляют женщины (42 процента).

С 2019 года доля депутатов-женщин в местных кенешах стабильно растет. Если в 2019-м их было всего 9 процентов, то к 2021 году этот показатель увеличился до 38 процентов. На выборах 17 ноября 2024-го он составил 42 процента, добавили в ЦИК.