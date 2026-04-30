Депутат ЖК обвинил Минпросвещения в обмане по вопросу школьной формы

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал решение Министерства просвещения оставить требования к школьной форме без изменений, назвав работу профильной комиссии фиктивной.

По словам парламентария, официальные заявления ведомства о том, что решение принималось с учетом мнений учащихся, не соответствуют действительности.

Дастан Бекешев сообщил, что был единственным участником рабочей группы, кто выступал за смягчение требований и разрешение более удобной одежды, например, футболок и джинсов. Он утверждает, что состав комиссии сформирован из лояльных министерству лиц, включая директоров столичных школ, а мнение самих школьников проигнорировали.

«Никаких учеников вообще не спрашивали. Такой вот обман. Я единственный, кто там выступал за это, а все выступали против меня. Приглашали тех, кто ближе, тех, кого они знают. Не было никакого объективизма», — заявил депутат.

Читайте по теме Школьная форма в Кыргызстане: Минпросвещения отменять ее не стало

Он считает, что нежелание ведомства менять стандарты может быть связано с интересами бизнеса, производящего школьную форму. И намерен продолжить поднимать этот вопрос на уровне парламента, настаивая на том, что при принятии решений нужно в первую очередь спрашивать детей об их удобстве.

Напомним, Дастан Бекешев указывал, что существующая форма непрактична: в ней тяжело находиться как в зимний, так и в летний периоды, а переход на свободный стиль «светлый верх, темный низ» был бы более комфортным для семей.

Сегодня Министерство просвещения официально подтвердило, что нормы постановления от 2015 года остаются в силе. С учетом мнений заинтересованных сторон (учителей, родителей, учащихся и экспертов) принято решение оставить требования к школьной форме без изменений. Чиновники аргументируют это тем, что единая форма предотвращает конкуренцию между детьми и сглаживает различия в их материальном положении. Согласно правилам, школьная одежда должна быть классического кроя в цветовой гамме, включающей черный, серый, синий и бордовый цвета.