Референдум по Конституции. На 14.00 явка избирателей составила 19,41 процента

По состоянию на 14.00 на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 19,41 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Всего свои голоса отдали 700 тысяч человек. В том числе в Бишкеке — 65 тысяч 740 человек, или 15,62 процента избирателей, в Оше — 39 тысяч 786 (26,18 процента), Чуйской области — 95 тысяч 465 (16 процентов), Ошской — 151 тысяча 356 (20,73 процента), Джалал-Абадской — 147 тысяч 321 (21,89 процента), Иссык-Кульской — 57 тысяч 977 (18,65 процента), Нарынской — 46 тысяч 459 (22,75 процента), Таласской — 35 тысяч 37 (21,96 процента), Баткенской — 59 тысяч 504 (19,8 процента). За рубежом проголосовали 1 тысяча 355 человек (2,31 процента).

Отметим, что референдум будет признан состоявшимся при 30-процентной явке избирателей.