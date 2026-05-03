Общество

Политолог призвал усилить контроль над управделами президента

Политолог Эмилбек Жороев заявил о рисках чрезмерной концентрации государственных функций в управлении делами президента на фоне передачи туда полномочий в сфере цифровизации. В публикации в соцсетях он указал на отсутствие прозрачности и механизмов подотчетности, а также призвал к обсуждению возможных угроз для системы госуправления.

По его словам, после новостей о передаче полномочий Министерства цифрового развития управделами ПКР в обществе усиливаются опасения по поводу чрезмерной централизации управления. Жороев отметил, что ведомство фактически превращается в крупный государственный холдинг, объединяющий предприятия стратегических отраслей.

Он подчеркнул, что ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачных механизмов подотчетности и контроля. В отличие от министерств и подведомственных кабмину структур, руководство которых утверждается парламентом и отчитывается перед ним, управделами ПКР, по его словам, находится под прямым контролем президента и не имеет достаточных инструментов внешнего надзора.

Минцифры упразднят: функции передадут управделами президента

Политолог также указал, что в ведении структуры уже находятся такие направления, как выпуск документов, работа ЦОНов, цифровые сервисы, коммуникации, строительство и ряд других сфер. При этом часть функций профильных министерств, включая строительный сектор и цифровизацию, постепенно перераспределяется в пользу управделами.

Жороев выразил удивление тем, что парламент, по его оценке, не поднимает этот вопрос и не инициирует обсуждение возможных рисков.

Он считает, что дальнейшая концентрация полномочий в одной структуре может создать угрозы для устойчивости системы государственного управления.

По мнению политолога, проблема заключается не в личности руководителя, а в самой модели, при которой значительные ресурсы и стратегические направления сосредоточены в институте с ограниченной подотчетностью. В долгосрочной перспективе, считает он, это может повлиять на безопасность государства и устойчивость экономики.

Он призвал к более взвешенному подходу и усилению механизмов контроля, отметив, что подобные решения требуют широкого обсуждения и оценки возможных последствий.
Политолог призвал усилить контроль над управделами президента
