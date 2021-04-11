Местные выборы. Явка избирателей на 16.00 составила 25,81 процента

По состоянию на 16.00 на местных выборах явка избирателей составила 25,81 процента. На избирательные участки пришли 856 тысяч 404 человека. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, на выборах в городские кенеши проголосовали 254 тысячи 732 избирателя (24,27 процента), местные — 601 тысяча 672 (26,52 процента).

Отметим, что выборы в местные кенеши будут признаны состоявшимися при любой явке.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.