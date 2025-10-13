Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса

Бывший премьер-министр Феликс Кулов на своей странице в Facebook высказался относительно грядущих в Кыргызстане политических событий.

По его словам, в ближайшее время нас ожидают два политико- правовых события. Первое состоится 30 ноября. В этот день избирается новый состав Жогорку Кенеша.

«Второе произойдет на всенародном референдуме в следующем году, когда, как сказал президент Садыр Жапаров, народ должен будет принять решение о введении смертной казни за убийства женщин и детей. Очевидно, что голосованием на референдуме только по одному этому вопросу дело не ограничится. По словам председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, город Манас будет переведен из областного статуса в республиканский, что может быть принято только путем внесения соответствующего дополнения в Основной закон на всенародном референдуме. Сейчас у нас, согласно Конституции, два города республиканского значения — Бишкек и Ош», — написал он.

Кулов предложил включить в будущий всенародный референдум дополнительно следующие вопросы:

1. Введение смертной казни только за особо тяжкие преступления, например, убийство способом, опасным для жизни многих людей; убийство двух и более человек; убийство, совершенное в составе преступного сообщества; преступления против мира и человечности; террористические акты, повлекшие смерть; геноцид.

2. Закрепить в Конституции обязательный порядок рассмотрения подобных дел с участием присяжных заседателей и процедурами многоуровневой апелляции. Ввести конституционную норму о праве президента приостанавливать исполнение приговора в конкретных случаях при появлении новых обстоятельств и доказательств.

В Основном законе написано, что президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Однако Кулов отмечает, что ни в самой Конституции, ни в законах не прописано, как он эти полномочия гаранта осуществляет. Получается, что эта норма носит чисто декларативный характер. Поэтому целесообразно вынести на референдум вопрос о том, что президент Кыргызской Республики как гарант Конституции обеспечивает верховенство Основного закона путем: приостановления действия нормативных правовых актов, противоречащих Основному закону, до рассмотрения их Конституционным судом;

правом требовать от любого госоргана отчета о действиях, затрагивающих конституционные права граждан;

ежегодного представления народу доклада о состоянии конституционного порядка;

назначением конституционного омбудсмена, независимого от правительства и парламента, который имеет право напрямую обращаться к президенту при нарушениях конституционных прав граждан (аналог в Швеции и Норвегии — Justitieombudsman). Порядок реализации перечисленных полномочий определяется конституционным законом.

Это превратит функцию «гаранта Конституции» из декларации в конкретный юридический инструмент.