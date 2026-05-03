Число сверхбогатых в Турции за пять лет выросло почти вдвое

Число жителей Турции с состоянием свыше $30 миллионов за последние пять лет увеличилось на 93,5 процента и достигло 4 тысяч 208 человек. Об этом сообщает издание Ekonomim со ссылкой на международный отчет о благосостоянии.

По прогнозам, к 2031 году количество сверхбогатых в стране вырастет еще на 13 процентов — до 4 тысяч 772 человек. Ожидается также увеличение числа миллиардеров: с 35 до 46 человек, что означает рост на 31 процент.

В целом по миру число людей с состоянием более $30 миллионов за аналогичный период выросло с 551 тысячи 435 до 713 тысяч 626 человек, или на 29 процентов. Основной прирост пришелся на США, за которыми следует Китай.

Турция вошла в число стран с наиболее быстрыми темпами роста числа состоятельных граждан. При этом аналитики отмечают, что увеличение числа сверхбогатых происходит на фоне высокой инфляции и усиливающегося социального неравенства.