Стала известна дата сессии новоизбранного Бишкекского городского кенеша

Первая сессия Бишкекского городского кенеша нового, XXIX, созыва пройдет 2 декабря. Об этом сообщается на сайте БГК.

Депутаты соберутся в зале заседаний столичной мэрии.

По регламенту БГК первую сессию открывает старейший по возрасту депутат и ведет ее до избрания председателя городского кенеша.

В повестку дня первой сессии горкенеша вносятся вопросы об избрании председателя, заместителя председателя, регистрации фракций и определении их лидера, утверждении перечня постоянных комиссий, их составов и председателей, другие важнейшие вопросы организации деятельности кенеша.

В этом созыве увеличено число депутатов до 51. До административно-территориальной реформы их было 45.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября прошли выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.

В столице избирательный порог преодолели пять партий: «Жаны Куч — Новая сила» (17 мандатов), «Эмгек» (12), «Адилет» (8), «Ынтымак» (8) и «Эл Умуту» (6).