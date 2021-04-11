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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

Местные выборы и референдум. В ЦИК поступило 36 сообщений о нарушениях

В координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило 36 сообщений о нарушениях выборного законодательства. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, из них 3 факта о злоупотреблении админресурсом, 13 — о нарушении условий предвыборной агитации, 1 — о нарушении прав участников избирательного процесса, 1 — о подвозе избирателей, 1 — о фотофиксации бюллетеня, 2 — о нахождении возле АСУ неизвестных, 11 — жалоб на действия сотрудников УИК, 3 — о подкупе голосов, 1 — другие нарушения.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят референдум и местные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189618/
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