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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы и референдум. Наблюдатели зафиксировали 50 нарушений

Сегодня наблюдатели ОФ «Общее дело» зафиксировали 50 случаев возможных нарушений во время голосования на избирательных участках. Из них 31 случай по Бишкеку, 19 случаев по Ошу.

По их данным, тайну голосования нарушили на участках № 1333, 1327, 1150 в Бишкеке, № 5300, 5913, 5559 в Оше. Агитация в день голосования зафиксирована на участках № 5290, 5300 в Оше и № 1314 в Бишкеке. Влияние на волеизъявление избирателя обнаружили на участке № 1302. Ущемление прав наблюдателя на УИК № 5301. Бюллетень попытались сфотографировать на участках № 1305 и 1050 в Бишкеке и № 5283 в Оше. Подкуп избирателей на УИК № 5313 в Оше. Замечены на отдельных участках люди, которые не должны там присутствовать, — № 1337 в Бишкеке и № 5312 и 5283 в Оше.

По возможным фактам: нарушение тайны голосования, процедурные нарушения, ущемление прав наблюдателя юристы фонда оформили жалобы по 20 участкам и направили в соответствующие органы.

Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей. Сегодня также проходит референдум по принятию проекта новой Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189617/
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