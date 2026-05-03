Общество

АБР выпускает первые облигации для ликвидации последствий ЧС в Кыргызстане

Азиатский банк развития (АБР) осуществил первый выпуск облигаций для ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – облигации DRB), известные также как «катастрофные облигации», в рамках своей региональной программы многоуровневого финансирования ликвидации последствий стихийных бедствий, целью которой является снижение финансового ущерба от стихийных бедствий и климатических потрясений. Об этом стало известно на 59-м ежегодном заседании Азиатского банка развития в городе Самарканде. В нем принимают участие около 4 тысяч делегатов из 100 стран.

Облигации предназначены для защиты от серьезных катастроф и обеспечения оперативной ликвидности для Кыргызской Республики и Таджикистана после наступления соответствующего стихийного бедствия.

«Когда происходит крупное землетрясение или наводнение, это может отбросить развитие страны на годы назад. Благодаря этим первым суверенным катастрофным облигациям наши развивающиеся страны – члены АБР в Центральной Азии смогут получить быстрое и гарантированное финансирование в случае стихийного бедствия, что позволит им быстрее восстановиться. Эти облигации проложат путь для будущих выпусков и со временем будут способствовать более глубокому вовлечению инвесторов в этот динамично развивающийся регион», — сказала вице-президент АБР по финансам и управлению рисками Роберта Касали.

Облигации DRB обеспечат оперативную и адресную финансовую поддержку после сильных землетрясений или наводнений на основе заранее определенных и независимо верифицированных параметрических триггеров. В случае стихийного бедствия в любой из этих стран средства будут направляться через национальные системы социальной защиты для поддержки пострадавшего населения, и, прежде всего, наиболее уязвимых групп.

Трехлетние облигации DRB для Кыргызстана и Таджикистана на сумму $80 миллионов предусматривают купонный доход (в годовом исчислении), складывающийся из начисляемой по методу сложных процентов ставки обеспеченного однодневного финансирования (SOFR), плюс маржа фондирования в размере 4 базисных пунктов и маржа риска в размере 600 базисных пунктов. Облигации размещены по номинальной стоимости со сроком погашения 30 мая 2029 года.

Компания Aon Securities LLC выступила в качестве дилера, первоначального покупателя и единственного организатора размещения, а компания Munich Re — в роли единственного агента по структурированию сделки.

Оба транша обеспечили широкое распределение на первичном рынке. По облигациям DRB для Кыргызской Республики 64 процента выпуска было размещено в Европе и 36 процентов — в Северной и Южной Америке. По типу инвесторов 37 процентов облигаций пришлось на специализированные фонды, инвестирующие в страховые ценные бумаги, 32 процента — на страховые и перестраховочные компании, 31 процент — на управляющие фонды. Ноты будут включены в листинг Сингапурской биржи.

Проект поддерживается Азиатским фондом развития, Азиатско-Тихоокеанским фондом климатического финансирования, а также программой грантов Валютного управления Сингапура по страховым ценным бумагам, финансируемой Фондом развития финансового сектора.

Для подготовки к сделкам АБР оказал Кыргызской Республике и Таджикистану поддержку через специализированную региональную техническую помощь в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества. Аналитическая и консультативная работа была выполнена международным консорциумом под руководством компании WTW.

«Мы рады активному отклику со стороны мирового инвестиционного сообщества, поддержка которого способствовала передаче суверенных рисков стихийных бедствий от государственного сектора к частному», — отметил управляющий директор Aon Securities в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джордан Браун.

«Этот многоуровневый подход предоставляет каждой стране варианты финансирования в зависимости от степени тяжести события, тогда как связь с системой социальной защиты призвана обеспечить, чтобы выплаты по облигациям DRB достигали тех, кто пострадал больше всего», — отметил старший директор WTW Кристофер Ау.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения комплексных задач развития, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 странам, 50 из которых находятся в регионе.
