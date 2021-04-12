Итоги выборов. Член ЦИК посоветовал партиям проигрывать достойно

У здания ЦИК проходит митинг членов партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский городской кенеш.

К митингующим вышел член Центризбиркома Адилет Сатыгулов.

Он заявил, что если у какой-либо политорганизации есть доказательства по фактам подкупа избирателей, представители должны обратиться в правоохранительные органы.

«Подкуп избирателей — уголовно наказуемое деяние. Если у нас будут доказательства, что та или иная партия этим занималась, после подведения итогов голосования ее можно снять с гонки. Надо достойно проигрывать», — сказал Адилет Сатыгулов.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий.