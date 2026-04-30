Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша

Сегодня в парламенте при обсуждении законопроекта о приватизации депутат Исманали Жороев поднял вопрос о дальнейшей судьбе имущества ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева.

Парламентарий отметил, что, несмотря на публикации в СМИ длинных списков конфискованных активов, общественности известно лишь об открытии детского сада в бывшем доме Кольбаева, а статус остального имущества остается неясным.

Депутат озвучил информацию, что часть активов якобы могла перейти в распоряжение бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного в народе под прозвищем Эду.

Заместитель директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Замирбек Кененбаев ответил, что ведомство готово предоставить подробную информацию в письменном виде.

По его словам, у агентства есть четкий список объектов, переданных на их баланс, включая данные о том, какие из них продали, а какие передали под социальные нужды.

Относительно возможной передачи имущества бывшему сотруднику спецслужб Замирбек Кененбаев заявил, что ГАУГИ не располагает информацией о том, получал ли Эльдар Жакыпбеков какие-либо активы. Ведомство владеет данными только по тем объектам, которые официально передали госагентству.

Напомним, ранее сообщалось, что государству перешли активы Камчи Кольбаева на общую сумму около $1 миллиарда. В список вошли более 700 квартир, 356 единиц движимого имущества, земельные участки и доли в различных предприятиях.

С 2021 по 2026 год в рамках деятельности ГКНБ и других правоохранительных органов количество объектов, добровольно переданных гражданами государству в Кыргызстане, составило 1 тысячу 488. Из этого числа государственным органам в оперативное управление передали 1 тысячу 48 объектов, реализовали — 171, а на балансе государства находится 269 единиц добровольно переданного имущества.