13:10
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Власть

Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша

Сегодня в парламенте при обсуждении законопроекта о приватизации депутат Исманали Жороев поднял вопрос о дальнейшей судьбе имущества ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева.

Парламентарий отметил, что, несмотря на публикации в СМИ длинных списков конфискованных активов, общественности известно лишь об открытии детского сада в бывшем доме Кольбаева, а статус остального имущества остается неясным.

Депутат озвучил информацию, что часть активов якобы могла перейти в распоряжение бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного в народе под прозвищем  Эду.

Читайте по теме
Депутат ЖК предложил создать комиссию по переданным государству объектам

Заместитель директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Замирбек Кененбаев ответил, что ведомство готово предоставить подробную информацию в письменном виде.

По его словам, у агентства есть четкий список объектов, переданных на их баланс, включая данные о том, какие из них продали, а какие передали под социальные нужды.

Относительно возможной передачи имущества бывшему сотруднику спецслужб Замирбек Кененбаев заявил, что ГАУГИ не располагает информацией о том, получал ли Эльдар Жакыпбеков какие-либо активы. Ведомство владеет данными только по тем объектам, которые официально передали госагентству.

Напомним, ранее сообщалось, что государству перешли активы Камчи Кольбаева на общую сумму около $1 миллиарда. В список вошли более 700 квартир, 356 единиц движимого имущества, земельные участки и доли в различных предприятиях.

С 2021 по 2026 год в рамках деятельности ГКНБ и других правоохранительных органов количество объектов, добровольно переданных гражданами государству в Кыргызстане, составило 1 тысячу 488. Из этого числа государственным органам в оперативное управление передали 1 тысячу 48 объектов, реализовали — 171, а на балансе государства находится 269 единиц добровольно переданного имущества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372535/
просмотров: 902
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин меняет подход к оценке: стоимость активов привяжут к условиям сделок
Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие и радиостанции
Почти миллиард сомов. В Бишкеке выставили на продажу крупный гособъект
Старые схемы отменяют. Закон о приватизации внесли в парламент
Имущество ОАО «Автомобилист» кабмин рекомендует передать государству
Кабмин принял имущество от Таджикистана после обмена землями
Новые правила аренды: госорганам хотят оставить все доходы от имущества
У главы ГАУГИ новый заместитель. Биография
Подозреваемого в финансировании ОПГ Кольбаева бизнесмена задержал ГКНБ
Госимущество запретили передавать третьим лицам без решения кабмина
Популярные новости
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Бизнес
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
В&nbsp;Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с&nbsp;участием 190 стран В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
30 апреля, четверг
12:39
Предельные цены на внутренние авиарейсы утвердили в Кыргызстане Предельные цены на внутренние авиарейсы утвердили в Кыр...
12:23
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
12:15
В майские праздники ЦОНы в Кыргызстане будут работать без выходных
12:08
Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша
12:00
Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР