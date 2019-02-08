Полгода на посту мэра. Обещания Азиза Суракматова и что он успел сделать

8 августа 2018 депутаты столичного городского кенеша избрали нового мэра Бишкека — бизнесмена Азиза Суракматова. Полгода пролетело, 24.kg решило вспомнить, чем он занимался и что ему удалось.

Кадровые перестановки

Азиз Суракматов оказался единственным претендентом на пост. Его кандидатуру выдвинула 31 июля коалиция большинства БГК. Оппозиционная на тот момент фракция «Республика — Ата Журт» и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом.

Фото пресс-службы мэрии. Азиз Суракматов на встрече с бишкекчанами

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Азиз Суракматов начал с кадровых перестановок. На уже вакантное место руководителя аппарата назначен Балбак Туголбаев, на еще одно вакантное место первого вице-мэра, который курирует финансовые вопросы, назначен Алмаз Бакетаев. Ранее он работал заместителем министра финансов Кыргызстана — директором центрального казначейства. Его предшественник Ренат Макенов был арестован по решению суда на время следствия по обвинению в коррупции. Вице-мэр Эркинбек Исаков написал заявление об увольнении по собственному желанию, позднее сменился вице-мэр, курирующий транспорт, Александр Милицкий. На их места пришли Рысбек Сарпашев , возглавлявший ранее МП «Тазалык», и Максим Ситников , работавший инспектором отдела государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР. Сменились и руководители некоторых структурных подразделений и управлений мэрии.

Продолжил начатое

Сразу после выборов Азиз Суракматов пообещал представить свою программу развития города в октябре 2018 года.

Придя на пост столичного мэра, Азиз Суракматов отметил, что при разработке новой программы будет проанализирована утвержденная в октябре 2017 года БГК программа «Город благоприятных условий». Так и оказалось.

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша в ноябре 2018 года он отметил , что Бюджетный кодекс не позволяет изменить программу. Правда, муниципалитет разработал новую структуру. Так, появились новые департаменты, в частности предприятие «Бишкекпарковка».

Практически сразу градоначальник пообещал работать над повышением доходной части столицы и оптимизацией расходов. Если судить по итогам года, обещание выполнить Азизу Суракматову удалось.

На традиционной планерке в январе 2019 года первый вице-мэр Алмаз Бакетаев сообщил, что доходная часть бюджета исполнена на 100 процентов.

Для этого пришлось попотеть акимиатам, районным налоговым службам, управлениям мэрии. В Свердловском районе, например, провели рейды по постановке на налоговый учет лиц, предоставляющих жилую площадь в аренду (квартиросдатчиков), а управление земельными ресурсами собрало за аренду муниципальной земли более 500 миллионов сомов.

Бюджет на текущий год запланирован на уровне 8,4 миллиарда сомов.

На одной волне

Выдвижение и выборы Азиза Суракматова вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Активисты заговорили, что Бишкеку не нужен мэр-строитель (у родственников градоначальника есть строительный бизнес), что отсутствие альтернативных выборов больше похоже на назначение. Горожане даже выходили на митинги протеста.

К критике Азиз Суракматов отнесся с пониманием, подчеркнув, что бизнес передаст в доверительное управление и будет проводить встречи с гражданскими активистами и горожанами. Выполнил и первое, и второе.

Встречи с бишкекчанами проходят еженедельно.

В последний вагон

Практически в последний момент городские власти успели провести тендер на приобретение новых автобусов для столицы. Деньги выделили еще в 2017 году, объявить тендер обещали на протяжении практически всего года. После своего прихода Азиз Суракматов поручил еще раз пересмотреть условия.

Фото пресс-службы мэрии. В 2018 году в столицу прибыли новые троллейбусы

Самое главное, чтобы не получилось так, что купили автобусы, а через год-два их придется выкинуть. Азиз Суракматов

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Депутаты городского кенеша переживали, что, если мэрия Бишкека не успеет купить автобусы до конца года, деньги сгорят и в бюджет 2019-го не будут заложены. Тендер объявили 21 ноября. Ожидается, что поставка начнется во втором квартале 2019 года. Тендер выиграла китайская корпорация Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

Безналичный расчет

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Что можно записать в заслугу Азиза Суракматова — это объявление тендера на электронное билетирование в общественном транспорте. О нем говорили многие градоначальники, но по разным причинам система так и не была внедрена.

«Нигде в мире пассажиры не платят наличными за проезд в автобусах. В Бишкеке искусственно усложняют электронное билетирование. Водителям выгодно работать с наличкой. То, что в карман попало, сложно потом вытащить. Городские службы тоже не заинтересованы. Я вижу скрытый саботаж», — отметил Азиз Суракматов на одном из плановых совещаний.

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Реализовать проект планируют уже в этом году. На первом этапе валидаторы установят в муниципальном транспорте большой вместимости.

Однако внедрение новой системы приведет к повышению оплаты за наличный расчет — до 10 сомов в муниципальном транспорте и до 12 в маршрутках.

Детский сад и сквер вместо сгоревших зданий

Садик будет строить муниципалитет. Это обойдется бюджету, по предварительным подсчетам, примерно в 90 миллионов сомов. Азиз Суракматов

Среди позитивных решений и распоряжение о строительстве детского сада на месте сгоревшего здания Первомайской налоговой инспекции. Работы планируют начать уже в 2019 году.

Новый градоначальник пообещал разбить сквер на месте сгоревшей Генеральной прокуратуры. Бишкекглавархитектура разработала эскизный проект, однако градостроительный совет идею не одобрил. Большинство членов выступили за строительство здания вместо сгоревшего. Они аргументировали свое предложение тем, что здание Агропрома является доминантой ансамбля центральной площади, и если с западной части не будет объема, то оно будет теряться.

Отметим, что в 2019 году в Бишкеке планируют благоустроить и озеленить девять скверов и мини-зон отдыха, а также два бульвара.

Время собирать земли

Активизировал работу муниципалитет и по возврату земель. По словам Азиза Суракматова, за последние три месяца мэрия Бишкека вернула в оперативное управление 18,8 гектара земельных участков, включая территории парковых зон. Кроме того, объявлен мораторий на выделение земельных участков. Мэрия Бишкека запретила выдачу справок на земельные участки, предоставленные в аренду, за исключением случаев, если на участке построен и сдан в эксплуатацию объект.

Участки стали предметом спекуляций. Получают в аренду бесплатно, а потом продают. Азиз Суракматов

«По закону так нельзя, но сделки регистрировали. Мы сейчас это хотим остановить», — сказал Азиз Суракматов.

В дальнейшем мэрия хочет пересмотреть порядок предоставления в аренду земельных участков — при помощи аукциона, при этом повысив стоимость.

Поручил глава мэрии и пересмотреть цены на аренду муниципального имущества.

«Сегодня помещения, особенно расположенные в центре города, сдают частникам по ценам ниже рыночных», — сказал мэр.

В настоящий момент дорабатывается электронная база муниципального имущества. Азиз Суракматов поручил управлению муниципальным имуществом мэрии закончить работу к апрелю 2019 года.

Стартовал новый мэр Бишкека вполне энергично. Но стоит признать: проблем в городе много. Это и острая нехватка муниципальных школ и детсадов, и продолжающаяся вырубка зеленых насаждений, и хаотичная торговля частников, смог, который губит наше здоровье, удручающий вид новых построек с отсутствием архитектурной эстетики, перегруженные дороги... Азизу Суракматову есть над чем работать. Справится?