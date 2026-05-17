Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН

Президент Садыр Жапаров обратился к главам государств в преддверии выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН, которые пройдут 3 июня 2026 года в Нью-Йорке. В обращении глава государства попросил поддержать кандидатуру Кыргызстана, заявив о необходимости более справедливой представленности малых и развивающихся стран в Совбезе, а также обозначил внешнеполитические приоритеты республики.

Ниже публикуем полный текст обращения президента.

«Уважаемые главы государств,

Обращаюсь к Вам в преддверии выборов непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые состоятся 3 июня 2026 года в Нью-Йорке.

Сегодня, когда в мире усиливается геополитическая конкуренция, происходит эрозия универсальности международного права и рост конфликтного потенциала.

Текущая геополитическая динамика лишь подтверждает данную оценку.

Вооруженные конфликты в различных регионах мира, включая Европу, Ближний Восток и Африку, продолжают испытывать на прочность международную систему.

На военные конфликты во всем мире расходуется более трех триллионов долларов США.

Эти средства могли бы обеспечить достойную жизнь всему человечеству.

Если бы эти расходы были направлены на озеленение планеты и искоренение голода в отдельных странах, наша планета могла бы превратиться в цветущий сад.

В этих условиях на первый план выходят вопросы инклюзивной и справедливой представленности государств-членов ООН в составе Совета Безопасности, его способность сохранять легитимность как органа, принимающего решения от имени всего международного сообщества.

Кыргызская Республика исходит из того, что дальнейшее сохранение дисбаланса в составе Совета, в особенности недостаточного участия малых, развивающихся и не имеющих выхода к морю государств, подрывает устойчивость всей архитектуры коллективной безопасности.

Расширение фактической представленности различных групп государств в этом ключевом органе ООН является не политическим предпочтением, а объективной необходимостью.

Кыргызстан не связан системой блоковых обязательств и не вовлечен в конфронтационные геополитические конфигурации.

Это позволяет нам занимать взвешенную, независимую и прагматичную позицию, ориентированную на снижение поляризации и восстановление функционального диалога в рамках Совета Безопасности.

Наш подход основывается на безусловном приоритете Устава ООН и недопустимости его избирательного применения.

Мы последовательно выступаем против практики двойных стандартов, политизации гуманитарной повестки и использования механизмов Совета в узких интересах.

Практическая состоятельность данного подхода подтверждается опытом Кыргызской Республики в обеспечении региональной стабильности.

В условиях сложной постконфликтной и трансформационной среды Центральной Азии нам удалось завершить все вопросы делимитации границ с сопредельными государствами исключительно мирным путем.

Это не декларативная позиция, а реализованная модель, демонстрирующая, что даже наиболее чувствительные вопросы безопасности поддаются урегулированию на основе переговоров и взаимного учета интересов.

Как ответственный участник международного сообщества и трижды член Совета по правам человека ООН, Кыргызстан ведет последовательную работу по укреплению демократии, прав человека, верховенства закона и продолжает выполнять свои международные обязательства.

В соответствии с Законом «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики», принятым в 2025 году, введены квоты для женщин, молодежи, этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Во всем мире наша страна предоставила женщинам наибольшее количество мест в парламенте.

Мы стоим на первом месте.

Кроме того, приняты зеркальные правовые нормы, регулирующие гендерные квоты в исполнительной и судебной власти.

При формировании Кабинета министров, отборе судей, а также при назначении руководителей местных органов власти представительство одного пола теперь также не может превышать 70 процентов.

В случае избрания Кыргызская Республика будет действовать в Совете как сторонник прагматичных, деполитизированных и устойчивых решений.

Наши приоритеты включают: усиление роли превентивной дипломатии; развитие посреднических механизмов; продвижение нераспространения и ядерного разоружения; институционализацию взаимосвязи между климатом и безопасностью.

Кыргызстан последовательно проводит свою внешнюю политику на принципах всеобъемлющего отказа от оружия массового уничтожения.

Мы стояли у истоков создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и являемся стороной ключевых международных инициатив в сфере разоружения.

Подписание Кыргызстаном Договора о запрещении ядерного оружия в 2025 году отражает нашу убежденность в том, что безъядерное будущее является основой глобальной безопасности.

Наш подход к вопросам устойчивого развития и безопасности носит комплексный характер.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, в 2025 году наша страна присоединилась к Соглашению о морском биоразнообразии (BBNJ), подтвердив приверженность защите глобальных экосистем.

В качестве горной страны мы продвигаем концепцию взаимосвязанности природных систем — «от гор до океанов», исходя из понимания того, что устойчивость глобальной экологической системы является неделимой.

Особое внимание Кыргызстан намерен уделять ситуации в Афганистане.

Мы исходим из того, что безопасность Центральной Азии неотделима от стабильности в этой стране.

Мы последовательно оказываем гуманитарную помощь афганскому народу, включая поддержку женщин и детей, и выступаем за его поэтапную экономическую и политическую интеграцию в мировое сообщество.

Кандидатура Кыргызской Республики пользуется единогласной поддержкой государств Центральной Азии, что отражает качественно новый уровень региональной консолидации и подтверждает готовность выступать в Совете Безопасности с согласованной и ответственной позицией, учитывающей интересы широкого круга государств.

Кыргызстан придает членству в Совете Безопасности особое значение и рассматривает его как повышенную ответственность за судьбы народов нашей земли.

Речь идет о конкретных действиях в период, когда от эффективности Совета напрямую зависит управляемость международной системы.

Мы исходим из необходимости возвращения Совета к его исходной функции — выработке решений, основанных на праве, балансе интересов и подлинной ориентированности на предотвращение конфликтов, а не их политическое сопровождение.

Наша страна, наряду с шестьюдесятью другими государствами, никогда не была членом Совета Безопасности, в то время как наш конкурент — Филиппины — ранее уже четырежды был в его составе.

Избрание Кыргызстана станет свидетельством политической воли мирового сообщества восстановить историческую справедливость и обеспечить всем странам равное право на избрание в ведущий орган ООН.

Мы обязуемся, в случае избрания продолжить повышать эффективность и транспарентность работы Совета Безопасности, внести достойный вклад в коллективные усилия международного сообщества по решению глобальных вызовов и угроз.

Глубоко убежден, что Вы, Ваши Превосходительства, поддержите Кыргызскую Республику в ходе голосования в июне 2026 года.

Прошу принять уверения в моем самом высоком уважении и наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания Вашим народам.

Президент Кыргызской Республики ​ Садыр Жапаров».