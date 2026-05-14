Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на велосипеде

Фото читателей. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев припарковал свой велосипед прямо у здания мэрии

Жители Бишкека заметили, как мэр столицы Айбек Джунушалиев приехал на работу к зданию муниципалитета на велосипеде, что вызвало обсуждение в соцсетях. По его мнению, градоначальник продемонстрировал нестандартный подход к рабочим будням.

Горожанин сообщил, что увидел мэра, прибывшего к месту работы на велосипеде. Этот случай быстро распространился в социальных сетях и вызвал положительные отклики у части пользователей, которые отметили пример экологичного и здорового образа жизни со стороны городского руководства.

Горожане надеются, что таким способом градоначальник будет добираться до работы ежедневно.
