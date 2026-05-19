Всемирный форум городов. Кыргызстан представил макеты туристических комплексов

В Баку (Азербайджан) 18 мая состоялась 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), в которой приняли участие более 45 тысяч делегатов из 182 стран мира.

В рамках форума выступил президент Садыр Жапаров, отметив, что Кыргызстан уделяет особое внимание устойчивому развитию горных территорий. Он подчеркнул, что изменение климата, урбанизация и доступность жилья являются одними из ключевых вызовов современности, а также выступил с инициативой создания международной ассоциации горных городов.

В рамках Urban Expo министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев представил эскизные макеты современных туристических комплексов и всесезонных резиденций, реализуемых в селе Тамчи Иссык-Кульской области и представленных в выставочном павильоне КР.

В своем выступлении министр отметил особенности проектов и подчеркнул, что государство уделяет особое внимание реализации крупных инвестиционных проектов в сферах туризма и инфраструктуры.

Основные проекты, реализуемые в селе Тамчи:

— комплекс Tamchy Resort — масштабная туристическая зона с современными апартаментами, таунхаусами, коттеджами и виллами с частными бассейнами, а также с ресторанами, спортивными площадками и зонами отдыха;
— Urpaq Resort — всесезонная курортная резиденция с апартаментами с видом на озеро, коттеджами, крытым аквапарком, открытыми бассейнами, велодорожками и собственным пляжем;
— Elizaveta Resort — премиальный комплекс отдыха с просторными апартаментами с террасами, таунхаусами, люкс-виллами, а также SPA-центром и сервисной инфраструктурой международного уровня.

Отметим, что по поручению президента в селе Тамчи Иссык-Кульской области ведется строительство туристических комплексов и всесезонных резиденций на территории общей площадью 100 гектаров. Особенностью проектов является то, что под застройку отведено лишь 30 процентов территории, тогда как оставшаяся часть предназначена для зеленых зон и рекреационной инфраструктуры.

Кроме того, на выставке представлен проект мусороперерабатывающего завода в Бишкеке, который рассматривается как один из важных проектов в сфере обеспечения экологической безопасности и развития «зеленых» технологий.
