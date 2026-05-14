Пассажир дважды расплатился фальшивыми деньгами в автобусе Бишкека

В столице пассажир дважды обманул водителя автобуса № 42, расплатившись поддельными купюрами. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт».

По данным предприятия, неизвестный пассажир при поездке в общественном транспорте каждый раз передавал водителю фальшивую купюру номиналом 200 сомов. Водитель сразу не заметил, что деньги поддельные.

В муниципальном предприятии призвали горожан уважительно относиться к водителям общественного транспорта и не совершать противоправных действий.