Мэрия Бишкека напомнила горожанам об ответственности за хождение по газонам и повреждение объектов благоустройства. Предупреждающие таблички появились на зеленых зонах столицы.

для физических лиц — 5,5 тысячи сомов;

для юридических — 17 тысяч.

Как сообщили муниципальные службы, за нарушение предусмотрены штрафы:

«Хождение по газонам, зеленым насаждениям и повреждение объектов благоустройства влекут наложение штрафа», — говорится в сообщении.

Норма предусмотрена Кодексом о правонарушениях и правилами благоустройства города.

При этом у части горожан уже возник логичные вопросы: если по газонам нельзя ходить, то для чего они тогда — только смотреть издалека? И как быть с объектами благоустройства, которые уже давно сломаны, но их никто не торопится восстанавливать?