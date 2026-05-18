Мэрия Бишкека напомнила горожанам об ответственности за хождение по газонам и повреждение объектов благоустройства. Предупреждающие таблички появились на зеленых зонах столицы.
- для физических лиц — 5,5 тысячи сомов;
- для юридических — 17 тысяч.
«Хождение по газонам, зеленым насаждениям и повреждение объектов благоустройства влекут наложение штрафа», — говорится в сообщении.
Норма предусмотрена Кодексом о правонарушениях и правилами благоустройства города.
При этом у части горожан уже возник логичные вопросы: если по газонам нельзя ходить, то для чего они тогда — только смотреть издалека? И как быть с объектами благоустройства, которые уже давно сломаны, но их никто не торопится восстанавливать?