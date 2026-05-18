Общество

Смотрите, но не наступайте — за хождение по газонам в Бишкеке будут штрафовать

Мэрия Бишкека напомнила горожанам об ответственности за хождение по газонам и повреждение объектов благоустройства. Предупреждающие таблички появились на зеленых зонах столицы.

Как сообщили муниципальные службы, за нарушение предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — 5,5 тысячи сомов;
  • для юридических — 17 тысяч.

«Хождение по газонам, зеленым насаждениям и повреждение объектов благоустройства влекут наложение штрафа», — говорится в сообщении.

Норма предусмотрена Кодексом о правонарушениях и правилами благоустройства города.

При этом у части горожан уже возник логичные вопросы: если по газонам нельзя ходить, то для чего они тогда — только смотреть издалека? И как быть с объектами благоустройства, которые уже давно сломаны, но их никто не торопится восстанавливать?
