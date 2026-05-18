Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure

ЗАО «Дордой Страхование» провело в Гуанчжоу рабочие переговоры с Sinosure — China Export & Credit Insurance Corporation, государственной экспортно-кредитной страховой корпорацией Китайской Народной Республики. В центре обсуждения были практические механизмы поддержки инвестиционного импорта, внешнеторговых сделок, банковского финансирования и страхового сопровождения проектов между Кыргызстаном и Китаем.

Тема переговоров связана с более широкой экономической повесткой двух стран. После государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китай в 2025 году стороны обозначили задачу активизировать работу по увеличению товарооборота до $45 миллиардов к 2030 году. Такой масштаб требует не только роста торговых потоков, но и развития финансово-страховой инфраструктуры.

Физическая и торговая основа уже формируются: развивается транспортная и логистическая инфраструктура, строится железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, расширяются экспортные возможности кыргызских производителей. Следующий практический слой — инструменты, которые помогают превращать торговый интерес в финансируемые и структурированные сделки.

«Речь идет не о разовом страховом продукте, а о создании институциональной инфраструктуры. Она может работать сразу на нескольких направлениях — торговля, инвестиционный импорт, банковское финансирование, экспортные возможности и доступ к капиталу. Если страна ставит перед собой задачу выйти на новый масштаб торговли с Китаем, страховой и финансовый контур должен развиваться параллельно с логистикой и торговыми потоками», — отметил генеральный директор ЗАО «Дордой Страхование» Бакай Акматов.

Обсуждаемый механизм не заменяет уже работающие торговые направления. Существующие торгово-логистические площадки, предпринимательские сети и дистрибьюторские каналы остаются важной частью кыргызско-китайского товарооборота. Задача нового направления — добавить финансово-страховой слой для более сложных сделок: поставок оборудования, транспорта, техники, технологических линий, инфраструктурных решений и инвестиционного импорта.

Инвестиционный импорт становится одним из ключевых каналов роста. Речь идет об оборудовании, производственных линиях, EV-транспорте, медицинской технике, сельскохозяйственной технике, энергетических решениях и других товарах капитального назначения из китайских производственных кластеров.

Для таких сделок недостаточно только найти поставщика и покупателя. Нужны страховое покрытие, банковское финансирование, проверка контрагента, контроль поставки и понятный механизм исполнения обязательств.

Sinosure-покрытие в сочетании с локальным страховым сопровождением ЗАО «Дордой Страхование» может повысить банковскую приемлемость сделок инвестиционного импорта как для частных, так и для государственных коммерческих банков Кыргызстана. Банк получает возможность оценивать не только классический залог заемщика, но и весь контур сделки: китайского поставщика, контракт, страховое покрытие, предмет финансирования, денежный поток и механизм контроля исполнения.

Для малого и среднего бизнеса такой подход может стать альтернативой полной предоплате и жесткой зависимости от ликвидного залога. Для банковского сектора — возможностью развивать корпоративное кредитование, лизинг, торговое финансирование и более сложные структурированные сделки.

Параллельно с переговорами в Гуанчжоу ЗАО «Дордой Страхование» формирует внутренний контур взаимодействия в Кыргызстане. Работа ведется с банковским сектором, корпоративными импортерами и предприятиями среднего бизнеса, заинтересованными в закупке оборудования, транспорта, техники и технологических линий из Китая.

Часть соглашений о сотрудничестве с банками уже подписана, ряд находится на стадии активных переговоров, включая государственные коммерческие банки.

Страховое покрытие ЗАО «Дордой Страхование» может учитываться банками как элемент обеспечения и фактор снижения риска при финансировании импортеров — при сохранении собственной системы кредитного анализа банка.

Также уже есть практический прецедент, когда китайский производитель принял инструмент обеспечения со стороны ЗАО «Дордой Страхование» как элемент защиты коммерческой сделки. Это показывает, что обсуждаемая модель имеет не только теоретическую, но и практическую применимость.

В период подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке такие инициативы приобретают дополнительное значение. Сотрудничество с Sinosure может стать одним из прикладных экономических механизмов — с оформляемыми договоренностями, понятной операционной моделью и первыми подтверждениями со стороны рынка.

«Для нас работа с Sinosure — часть более широкой стратегии. Мы намерены последовательно продолжать диалог с китайскими партнерами, параллельно развивая институциональное взаимодействие с экспортно-кредитными агентствами Республики Корея, Турции и, в перспективе, стран Европейского союза. Наша задача — обеспечить кыргызскому бизнесу и банковской системе более широкий доступ к современным финансовым инструментам. Чем разнообразнее инструментарий, тем устойчивее внешнеэкономическая позиция страны», — подчеркнул Бакай Акматов.

По итогам переговоров ЗАО «Дордой Страхование» продолжит работу по формализации взаимодействия с китайскими партнерами, подготовке пилотных сделок по инвестиционному импорту, расширению сотрудничества с банками и развитию страховых продуктов для внешнеэкономической деятельности.

Практическая цель — создать в Кыргызстане рабочий механизм, который соединяет китайского производителя, кыргызского импортера, локальный банк, страховое покрытие и инвестиционный импорт в единую сделочную модель.