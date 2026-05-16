17:54
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Власть

Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники

Члены делегации США, сопровождающие президента Дональда Трампа в ходе его государственного визита в Пекин, перед вылетом из КНР выбросили все, что им выдали местные чиновники. Об этом сообщила корреспондент The New York Post Эмили Гудин, которая тоже была в составе приехавших с лидером страны.

The New York Post
Фото The New York Post . Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники

«Ничего из Китая не разрешили брать на борт самолета», — написала она в соцсети Х.

По словам журналиста, перед посадкой на борт президентского самолета Air Force One американцы выбросили в мусорный бак у трапа все, что им выдали в ходе визита, — аккредитации, одноразовые телефоны, значки для делегации.

Как пишет The New York Post, Дональду Трампу наряду с другими членами делегации из соображений кибербезопасности запретили пользоваться личным мобильным телефоном. Сотрудники американской администрации использовали одноразовые телефоны и временные электронные адреса в ходе визита, а их личные устройства хранились на борту президентского самолета в специальных сумках Фарадея, блокирующих GPS, Wi-Fi, Bluetooth и другие сигналы.

Президент США прибыл в КНР 13 мая. Это был его первый визит в страну с 2017 года. Во время переговоров Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали в том числе конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374103/
просмотров: 921
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан и Турция будут вместе производить беспилотники Anka
Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу посетить США в сентябре
Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом
Госвизит президента США в Китай. Что заявили лидеры двух стран: главное
Госвизит президента США в Китай. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером
Врачи из Китая проведут бесплатные операции по удалению катаракты в Бишкеке
Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни
Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg
Китайская модель зеленой экономики: опыт развития для стран ШОС
Вопрос поставки школьных автобусов в Кыргызстан обсудили в Китае
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
17:49
Не Бишкек, а колхозный город. Мэр не согласен с критикой жителей Не Бишкек, а колхозный город. Мэр не согласен с критико...
17:47
ВОЗ не нашла признаков опасной мутации хантавируса
17:26
Еще один шанс. Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет в июне
17:03
Переход на 12-летку. Для 3-х классов изданы учебники по математике
16:59
В классе 47 детей. Из школы № 2 просят выселить департамент образования Бишкека