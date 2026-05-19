Правозащитники обеспокоены задержанием и запретом на въезд в КР Стиву Свердлову

Правозащитная организация «Бир Дуйно Кыргызстан» выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием гражданина США профессора Университета Южной Калифорнии Стива Свердлова по прибытии сегодня в международный аэропорт «Манас» в Бишкеке. Согласно имеющейся информации, профессор Свердлов задержан, ему отказано во въезде в Кыргызскую Республику без четкого публичного разъяснения правовых оснований и причин принятого решения.
«Бир Дуйно» внимательно мониторит ситуацию вокруг данного инцидента и рассматривает произошедшее как крайне тревожный сигнал на фоне продолжающегося сужения гражданского пространства в КР.
«В последние годы представители гражданского общества, независимые журналисты, правозащитники, активисты, исследователи и международные партнеры все чаще выражают обеспокоенность в связи с усиливающимися ограничениями, затрагивающими свободу выражения мнений, свободу объединений, свободу мирных собраний и академические свободы в стране.
Ограничение доступа для ученых и экспертов без прозрачного и обоснованного объяснения создает риск формирования атмосферы давления и самоцензуры в сфере образовательного сотрудничества и гражданского участия», — отмечается в сообщении.
Правозащитники призывают предоставить четкие и прозрачные разъяснения относительно причин и правовых оснований задержания и запрета на въезд профессору Стиву Свердлову.