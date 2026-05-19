Общество

Правозащитники обеспокоены задержанием и запретом на въезд в КР Стиву Свердлову

Правозащитная организация «Бир Дуйно Кыргызстан» выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием гражданина США профессора Университета Южной Калифорнии Стива Свердлова по прибытии сегодня в международный аэропорт «Манас» в Бишкеке. Согласно имеющейся информации, профессор Свердлов задержан, ему отказано во въезде в Кыргызскую Республику без четкого публичного разъяснения правовых оснований и причин принятого решения.

Фото Стив Свердлов
Сообщается, что Стив Свердлов прибыл в КР вместе с группой студентов Университета Южной Калифорнии в рамках образовательного и культурного визита. В ходе пребывания в стране он планировал провести академические лекции, встречи с молодежью и дискуссии, посвященные вопросам прав человека, гражданского участия, академического обмена и регионального развития. Данный визит направлен на развитие межкультурного диалога, образовательного сотрудничества и взаимодействия между студентами и местными сообществами Кыргызстана.

«Бир Дуйно» внимательно мониторит ситуацию вокруг данного инцидента и рассматривает произошедшее как крайне тревожный сигнал на фоне продолжающегося сужения гражданского пространства в КР.

«В последние годы представители гражданского общества, независимые журналисты, правозащитники, активисты, исследователи и международные партнеры все чаще выражают обеспокоенность в связи с усиливающимися ограничениями, затрагивающими свободу выражения мнений, свободу объединений, свободу мирных собраний и академические свободы в стране.

Ограничение доступа для ученых и экспертов без прозрачного и обоснованного объяснения создает риск формирования атмосферы давления и самоцензуры в сфере образовательного сотрудничества и гражданского участия», — отмечается в сообщении.

Правозащитники призывают предоставить четкие и прозрачные разъяснения относительно причин и правовых оснований задержания и запрета на въезд профессору Стиву Свердлову.
