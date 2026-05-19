Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на развитие

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР подписало трехсторонние субкредитные соглашения в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО) с Министерством финансов КР и пятью государственными вузами с особым статусом.
По данным пресс-службы Миннауки, субкредитные соглашения заключены в целях создания, оснащения и развития центров исследований и инноваций (ЦИИ) при пяти вузах. Проект КИВО реализуется при поддержке Всемирного банка за счет средств Международной ассоциации развития.
Размер финансирования:
- Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына — $3,2 миллиона;
- Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина — $4,2 миллиона;
- Кыргызская государственная медицинская академия имени И. Ахунбаева — $4 миллиона 325 тысяч;
- Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова — $3 миллиона 826,9 тысячи;
- Ошский государственный университет — $4 миллиона.
Центры исследований и инноваций станут площадками для проведения совместных междисциплинарных и мужвузовских прикладных исследований, разработки инновационных решений, обновления образовательных программ, подготовки специалистов и расширения партнерств с государственным сектором, бизнесом и зарубежными университетами.
Для достижения этих целей перед вузами поставлены следующие задачи:
- ЦИИ при КНУ будет развивать исследования в области водной, химической и экологической безопасности, проводить анализ качества природной, питьевой и бутилированной воды, пищевых продуктов, оценивать экологические риски и внедрять образовательные программы по водной безопасности и экоаналитике;
- ЦИИ при КНАУ будет работать в сфере продовольственной и биологической безопасности, включая разработку и производство отечественных диагностических тест-систем, наборов для лабораторных исследований и безвирусного посадочного материала растений;
- ЦИИ при КГМА будет развивать биомедицинские исследования, современные методы лабораторной диагностики, молекулярно-биологические, микробиологические, биохимические и морфологические исследования, а также исследования биоэквивалентности лекарственных средств;
- ЦИИ при КГТУ займется прикладным искусственным интеллектом, кибербезопасностью, анализом больших данных, промышленной автоматизацией, технологиями AR/VR, интернетом вещей, 5G и пилотным внедрением цифровых решений в различных секторах экономики;
- ЦИИ при ОшГУ будет развивать исследования и инновации в области онкологических заболеваний, включая профилактику рака молочной железы, современные методы диагностики, анализ медицинских данных, образовательные программы и информационную поддержку специалистов и пациентов.
Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова отметила, что подписание субкредитных соглашений является важным событием для системы высшего образования и науки страны. По ее словам, впервые в истории независимого Кыргызстана более $19,5 миллиона направляются непосредственно на развитие научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры государственных университетов.
Гульзат Исаматова добавила, что государство и международные партнеры ожидают эффективной реализации проекта, поэтому особое внимание должно быть уделено целевому использованию средств, прозрачности закупок и качественному управлению.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане запустили системную реформу высшего образования.
Бюджет проекта в размере $25 миллионов одобрен советом директоров Всемирного банка для КР 31 января 2026 года. Реализация осуществляется на основании Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, ратифицированного законом КР от 24 июля 2024-го.
Кредит беспроцентный. Средства предоставляются на 50 лет с десятилетним льготным периодом.