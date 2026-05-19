11:23
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество

Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на развитие

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР подписало трехсторонние субкредитные соглашения в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО) с Министерством финансов КР и пятью государственными вузами с особым статусом.

По данным пресс-службы Миннауки, субкредитные соглашения заключены в целях создания, оснащения и развития центров исследований и инноваций (ЦИИ) при пяти вузах. Проект КИВО реализуется при поддержке Всемирного банка за счет средств Международной ассоциации развития.

МНВОИ
Фото МНВОИ
В соответствии с распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики от 3 апреля 2026 года № 220-т субкредитные соглашения предусматривают предоставление инвестиций в форме бюджетных кредитов на общую сумму $19 миллионов 551,9 тысячи. Средства предназначены для закупки современного оборудования и услуг, развития лабораторной, цифровой и исследовательской инфраструктуры, а также для реализации мероприятий, предусмотренных стратегическими планами развития ЦИИ при вузах.

Размер финансирования:

  • Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына — $3,2 миллиона;
  • Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина — $4,2 миллиона;
  • Кыргызская государственная медицинская академия имени И. Ахунбаева — $4 миллиона 325 тысяч;
  • Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова — $3 миллиона 826,9 тысячи;
  • Ошский государственный университет — $4 миллиона.

Центры исследований и инноваций станут площадками для проведения совместных междисциплинарных и мужвузовских прикладных исследований, разработки инновационных решений, обновления образовательных программ, подготовки специалистов и расширения партнерств с государственным сектором, бизнесом и зарубежными университетами.

Для достижения этих целей перед вузами поставлены следующие задачи:

  • ЦИИ при КНУ будет развивать исследования в области водной, химической и экологической безопасности, проводить анализ качества природной, питьевой и бутилированной воды, пищевых продуктов, оценивать экологические риски и внедрять образовательные программы по водной безопасности и экоаналитике;
  • ЦИИ при КНАУ будет работать в сфере продовольственной и биологической безопасности, включая разработку и производство отечественных диагностических тест-систем, наборов для лабораторных исследований и безвирусного посадочного материала растений;
  • ЦИИ при КГМА будет развивать биомедицинские исследования, современные методы лабораторной диагностики, молекулярно-биологические, микробиологические, биохимические и морфологические исследования, а также исследования биоэквивалентности лекарственных средств;
  • ЦИИ при КГТУ займется прикладным искусственным интеллектом, кибербезопасностью, анализом больших данных, промышленной автоматизацией, технологиями AR/VR, интернетом вещей, 5G и пилотным внедрением цифровых решений в различных секторах экономики;
  • ЦИИ при ОшГУ будет развивать исследования и инновации в области онкологических заболеваний, включая профилактику рака молочной железы, современные методы диагностики, анализ медицинских данных, образовательные программы и информационную поддержку специалистов и пациентов.

Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова отметила, что подписание субкредитных соглашений является важным событием для системы высшего образования и науки страны. По ее словам, впервые в истории независимого Кыргызстана более $19,5 миллиона направляются непосредственно на развитие научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры государственных университетов.

Гульзат Исаматова добавила, что государство и международные партнеры ожидают эффективной реализации проекта, поэтому особое внимание должно быть уделено целевому использованию средств, прозрачности закупок и качественному управлению.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане запустили системную реформу высшего образования.

Бюджет проекта в размере $25 миллионов одобрен советом директоров Всемирного банка для КР 31 января 2026 года. Реализация осуществляется на основании Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, ратифицированного законом КР от 24 июля 2024-го.

Кредит беспроцентный. Средства предоставляются на 50 лет с десятилетним льготным периодом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374382/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы смогут учиться в вузах Казахстана — объявлен конкурс
В Кыргызстане хотят сократить магистратуру и ввести микроквалификации
Число студентов вузов во всем мире более чем удвоилось за 20 лет
Как повысить качество образования в КР? Депутаты предложили ряд мер
Ротация студентов. Депутат предлагает открыть вуз в Балыкчи
Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
Три дня на аккредитацию: частные медвузы Кыргызстана просят пересмотреть сроки
Продлевать сроки аккредитации медвузов в КР не станут. Что будет со студентами
Не довести до черного списка. Зачем нужен Центр по приему иностранных студентов
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
19 мая, вторник
11:14
Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на развитие Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на разви...
11:13
В Бишкеке задержан подозреваемый в кибермошенничестве
11:09
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
11:04
Всемирный форум городов. Кыргызстан представил макеты туристических комплексов
11:02
В Караколе построят инновационный отель Relax-Inn в режиме «проектной песочницы»