Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на развитие

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР подписало трехсторонние субкредитные соглашения в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО) с Министерством финансов КР и пятью государственными вузами с особым статусом.

По данным пресс-службы Миннауки, субкредитные соглашения заключены в целях создания, оснащения и развития центров исследований и инноваций (ЦИИ) при пяти вузах. Проект КИВО реализуется при поддержке Всемирного банка за счет средств Международной ассоциации развития.

В соответствии с распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики от 3 апреля 2026 года № 220-т субкредитные соглашения предусматривают предоставление инвестиций в форме бюджетных кредитов на общую сумму $19 миллионов 551,9 тысячи. Средства предназначены для закупки современного оборудования и услуг, развития лабораторной, цифровой и исследовательской инфраструктуры, а также для реализации мероприятий, предусмотренных стратегическими планами развития ЦИИ при вузах.

Размер финансирования:

Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына — $3,2 миллиона;

Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина — $4,2 миллиона;

Кыргызская государственная медицинская академия имени И. Ахунбаева — $4 миллиона 325 тысяч;

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова — $3 миллиона 826,9 тысячи;

Ошский государственный университет — $4 миллиона.

Центры исследований и инноваций станут площадками для проведения совместных междисциплинарных и мужвузовских прикладных исследований, разработки инновационных решений, обновления образовательных программ, подготовки специалистов и расширения партнерств с государственным сектором, бизнесом и зарубежными университетами.

Для достижения этих целей перед вузами поставлены следующие задачи:

ЦИИ при КНУ будет развивать исследования в области водной, химической и экологической безопасности, проводить анализ качества природной, питьевой и бутилированной воды, пищевых продуктов, оценивать экологические риски и внедрять образовательные программы по водной безопасности и экоаналитике;

ЦИИ при КНАУ будет работать в сфере продовольственной и биологической безопасности, включая разработку и производство отечественных диагностических тест-систем, наборов для лабораторных исследований и безвирусного посадочного материала растений;

ЦИИ при КГМА будет развивать биомедицинские исследования, современные методы лабораторной диагностики, молекулярно-биологические, микробиологические, биохимические и морфологические исследования, а также исследования биоэквивалентности лекарственных средств;

ЦИИ при КГТУ займется прикладным искусственным интеллектом, кибербезопасностью, анализом больших данных, промышленной автоматизацией, технологиями AR/VR, интернетом вещей, 5G и пилотным внедрением цифровых решений в различных секторах экономики;

ЦИИ при ОшГУ будет развивать исследования и инновации в области онкологических заболеваний, включая профилактику рака молочной железы, современные методы диагностики, анализ медицинских данных, образовательные программы и информационную поддержку специалистов и пациентов.

Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова отметила, что подписание субкредитных соглашений является важным событием для системы высшего образования и науки страны. По ее словам, впервые в истории независимого Кыргызстана более $19,5 миллиона направляются непосредственно на развитие научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры государственных университетов.

Гульзат Исаматова добавила, что государство и международные партнеры ожидают эффективной реализации проекта, поэтому особое внимание должно быть уделено целевому использованию средств, прозрачности закупок и качественному управлению.

Бюджет проекта в размере $25 миллионов одобрен советом директоров Всемирного банка для КР 31 января 2026 года. Реализация осуществляется на основании Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, ратифицированного законом КР от 24 июля 2024-го.

Кредит беспроцентный. Средства предоставляются на 50 лет с десятилетним льготным периодом.