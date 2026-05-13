Общество

Мэр Бишкека возмутился поиском «адекватных людей» для встречи с жителями

Фото мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил провести проверку после сообщений о том, что сотрудников МТУ № 201 якобы просили привести на встречу с градоначальником «адекватных людей».

Инцидент обсуждался 13 мая во время встречи мэра с жителями Первомайского района в Кыргызском экономическом университете.

По словам Айбека Джунушалиева, ему стало известно о рассылке сообщений в WhatsApp-группах, где говорилось, что на встречу с мэром нужно привести по пять «адекватных» человек.

«У нас что, есть «адекватные» и «неадекватные»? Не нужно разделять людей. Мы создали одинаковые условия для всех и заранее всех оповестили», — заявил мэр.

Он поинтересовался у присутствующих, были ли случаи принуждения к участию или ограничения доступа на встречу.

Градоначальник считает, что сотрудник МТУ № 201 должен объяснить, кто дал такие указания и с какой целью проводили подобные сборы. В связи с этим начальнику управления контроля и организационной работы мэрии Абдесу Анарбекову поручили провести проверку.
