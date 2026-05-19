В Караколе построят инновационный отель Relax-Inn в режиме «проектной песочницы»

В Караколе начнется строительство инновационного гостиничного комплекса международного уровня под названием Relax-Inn. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) с применением особого юридического режима — «проектной песочницы». Председатель кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление, одобряющее запуск крупного туристического проекта в Иссык-Кульской области.

Режим «проектной песочницы» подразумевает создание специальных регулятивных условий, которые позволяют инвесторам быстрее и проще преодолевать бюрократические барьеры, тестировать инновационные решения и ускорять процессы строительства без излишних административных задержек.

Кабмин рассчитывает, что такой подход сделает проект передовым для туристической отрасли региона.

Государственным партнером со стороны кабмина определено государственное предприятие «Единая управляющая компания «Иссык-Куль»». Проектом также займется Национальное агентство по инвестициям при президенте. Совместно с госкомпанией агентство подпишет официальное соглашение о ГЧП с частным партнером — обществом с ограниченной ответственностью «Кедра».

Строительство международного отеля Relax-Inn в Караколе станет частью масштабной волны проектов государственно-частного партнерства в республике. На сегодня портфель центра ГЧП в Кыргызстане уже превысил 90 инициатив с общим объемом инвестиций более 456 миллиардов сомов.