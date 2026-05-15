Власть

Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР

Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Канатбек Абдрахматов
Исполнение обязанностей президента НАН КР на Канатбека Абдрахматова возложили в ноябре 2022 года. Он также возглавляет Институт сейсмологии НАН.

Новым главой НАН КР стал доктор биологических наук профессор Бекмамат Дженбаев.

Бекмамат Дженбаев
Согласно данным из открытых источников, он родился 29 декабря 1960 года в селе Сары-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызский государственный университет (1987), аспирантуру Геохимического института РАН (Москва, 1993). Работал инженером, стажером-лаборантом, стажером-исследователем, ведущим научным сотрудником и директором Биолого-почвенного института НАН КР.

Является специалистом в области биогеохимии континентов, геохимической экологии организмов. У него опубликовано более 60 научных работ, в том числе две монографии.
