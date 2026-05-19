В Министерстве просвещения прокомментировали 24.kg петицию об отставке главы ведомства Догдуркуль Кендирбаевой.

По данным пресс-службы ведомства, автор петиции приводит необоснованные доводы.

Это человек, который неверно понимает суть современных реформ в сфере образования и далек от происходящих изменений. Пресс-служба Минпросвещения

В Минпросвещения остановились на вопросах, поднятых в обращении.

В стране проводится масштабная работа по обновлению системы образования и обеспечению школ современными учебниками нового поколения. Учебные материалы разрабатывают в соответствии с государственными образовательными стандартами и проходят обязательную экспертизу.

В рамках обновления учебного фонда изданы учебники по предметам «Английский язык» (для 3–9-х классов) — 1 миллион 917 тысяч 570 экземпляров, «Математика» (для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов) — 1 миллион 236 тысяч 830 экземпляров, «Естественные науки» — 1 миллион 236 тысяч 830 экземпляров. Обновленный «Алиппе» для 1-х классов выпущен тиражом 90 тысяч 380 экземпляров и распределяется по всем регионам страны.

Совместно с акционерным обществом «Просвещение» (Российская Федерация) адаптированы и изданы учебно-методические комплексы по предметам «Русский язык» и «Чтение» для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Всего подготовлено и доставлено в школы более 4 миллионов учебно-методических комплексов.

Согласно статистике, в 2017–2024 годах в школы страны поставлено 3,74 миллиона экземпляров учебников, а в 2025-м объем выпуска составил 4 миллиона 84 тысячи 870 экземпляров.

Параллельно ведется развитие электронных образовательных ресурсов и внедрение цифровых решений в образовательный процесс.

По информации ведомства, дефицит учителей значительно сократился по сравнению с прошлыми годами. В целях поддержки педагогов с 1 апреля 2026 года их заработная плата повысилась на 100 процентов.

Хотя, по расчетам учителей математики, их зарплата повысилась лишь на 60 процентов.

Читайте по теме Петицию об отставке министра просвещения подписывают кыргызстанцы

«Для использования разработанных министерством цифровых платформ учителя обеспечиваются ноутбуками бренда «Алтын Казык». На сегодня более 50 процентов учителей уже получили бесплатные ноутбуки и успешно работают на них. Для обеспечения ноутбуками остальных педагогов ведутся процедуры закупок. 13 мая 2026 года подведомственным министерству образовательным учреждениям передан 91 служебный автомобиль. Это является еще одним свидетельством большой поддержки, оказываемой работникам сферы образования.

Процесс перехода на 12-летнее обучение реализуется поэтапно. На начальных этапах реформы возникновение определенных трудностей — естественный процесс, и об этом было известно заранее. В настоящее время министерство анализирует итоги прошедшего периода и ведет активную работу по решению возникающих вопросов и устранению недостатков», — подчеркнули в Минпросвещения.

На сайте change.org появилась петиция об отставке министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой.

Под петицией пока около 150 проверенных подписей.

Отметим, что в соцсетях также периодически звучат призывы кыргызстанцев сменить руководство Минпросвещения.

Догдуркуль Кендирбаева назначена министром просвещения в мае 2025 года. С октября 2023-го она занимала пост министра образования.