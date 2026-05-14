15:22
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

Является ли мэр Бишкека зятем президента? Ответ градоначальника

На встрече с жителями одна из горожанок обратилась к мэру Бишкека с вопросом о слухах, будто он имеет родственные связи с руководством страны и из-за этого якобы по-другому относится к людям.

В ответ мэр заявил, что подобные разговоры не соответствуют действительности. Он отметил, что в разные периоды его называли «окул бала» или «зятем президента», однако подчеркнул, что не имеет никаких родственных связей с главой государства.

«У меня нет никаких родственных связей с президентом, ни окул ата, ни окул эне, ни других подобных отношений. Я назначен на должность как государственный служащий в установленном порядке», — заявил он.

Мэр также добавил, что его работа не связана с личными или семейными отношениями, а осуществляется исключительно в рамках государственной службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373821/
просмотров: 1002
Версия для печати
Материалы по теме
Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на велосипеде
Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Пассажир дважды расплатился фальшивыми деньгами в автобусе Бишкека
Мэр Бишкека возмутился поиском «адекватных людей» для встречи с жителями
Новый шестиполосный мост в Бишкеке достроят осенью 2026 года
Ради Северной объездной дороги в Бишкеке снесли более 400 объектов
Кольцевая дорога вокруг Бишкека будет с платным участком
Кыргызстан утвердил программу развития спорта до 2030 года
В рамках благоустройства в Бишкеке демонтировали 2,5 тысячи объектов
Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
15:09
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники...
15:09
На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности
15:06
ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
15:02
Кыргызстанцу в США грозит 28 лет тюрьмы после ДТП — у него нет адвоката
15:00
От «технических кандидатов» до цифровых подписей: как КР меняет правила выборов