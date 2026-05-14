Является ли мэр Бишкека зятем президента? Ответ градоначальника

На встрече с жителями одна из горожанок обратилась к мэру Бишкека с вопросом о слухах, будто он имеет родственные связи с руководством страны и из-за этого якобы по-другому относится к людям.

В ответ мэр заявил, что подобные разговоры не соответствуют действительности. Он отметил, что в разные периоды его называли «окул бала» или «зятем президента», однако подчеркнул, что не имеет никаких родственных связей с главой государства.

Мэр также добавил, что его работа не связана с личными или семейными отношениями, а осуществляется исключительно в рамках государственной службы.