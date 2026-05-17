Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с зарплатой в «Тазалыке»

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию вокруг сотрудников муниципального предприятия «Тазалык» после распространения в социальных сетях видеоматериалов с их участием. Там заявили, что вопросы, связанные с начислением заработной платы, рассмотрены и урегулированы в рабочем порядке.

По данным муниципалитета, в день возникновения ситуации руководство предприятия находилось на месте и провело разъяснительную работу с коллективом. В мэрии подчеркнули, что заработная плата работников начисляется в соответствии с положением об оплате труда сотрудников муниципальных предприятий, утвержденным постановлением муниципалитета от 31 января 2023 года.

В мэрии напомнили, что с февраля 2026-го повышающие коэффициенты к минимальной базовой ставке для сотрудников МП «Тазалык» увеличены на 50 процентов. Инициативу поддержал и столичный мэр.

По данным муниципалитета, после повышения оклады сотрудников МП «Тазалык» выросли:

водители машин санитарной очистки и вывоза твердых бытовых отходов получают 46 тысяч 570 сомов против 31 тысячи 46 сомов ранее. Доплата за вредные условия труда составляет 11 тысяч 642 сома — это 25 процентов от оклада;

оклад грузчиков машин санитарной очистки и вывоза ТБО увеличился с 26 тысяч 752 до 40 тысяч 128 сомов. Доплата за вредность составляет 16 тысяч 51 сом, или 40 процентов от оклада;

водители, занятые вывозом твердых бытовых отходов, получают 169 сомов за тонну вместо прежних 135 сомов. Для грузчиков тариф вырос со 125 до 156 сомов за тонну;

работники ремонтного цеха, в том числе слесари, получают 42 тысячи 240 сомов вместо 25 тысяч 525 сомов. Доплата за вредные условия труда составляет 10 тысяч 560 сомов;

оклад мотористов, газоэлектросварщиков и автоэлектриков увеличился с 28 тысяч 160 до 46 тысяч 464 сомов. Доплата за вредность составляет 11 тысяч 616 сомов.

Кроме того, в мэрии отметили, что размер зарплаты зависит от количества фактически отработанных выходных и праздничных дней, поскольку, согласно Трудовому кодексу, работа в такие дни оплачивается в двойном размере. В марте этого года таких дней было семь, в апреле — четыре.

Начисление заработной платы осуществляется бухгалтерией предприятия на основании утвержденного штатного расписания и табелей учета рабочего времени.

В муниципалитете добавили, что проверка расчетных листов показала: заработная плата сотрудникам начислена в полном объеме и в соответствии с действующими нормативными актами.

Напомним, 15 мая сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг, заявив о снижении зарплаты, несмотря на ранее объявленное повышение на 50 процентов. По словам работников, оклады некоторых сотрудников сократились, а обещанная надбавка не отражена в выплатах.