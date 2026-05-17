12:20
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с зарплатой в «Тазалыке»

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию вокруг сотрудников муниципального предприятия «Тазалык» после распространения в социальных сетях видеоматериалов с их участием. Там заявили, что вопросы, связанные с начислением заработной платы, рассмотрены и урегулированы в рабочем порядке.

По данным муниципалитета, в день возникновения ситуации руководство предприятия находилось на месте и провело разъяснительную работу с коллективом. В мэрии подчеркнули, что заработная плата работников начисляется в соответствии с положением об оплате труда сотрудников муниципальных предприятий, утвержденным постановлением муниципалитета от 31 января 2023 года.

В мэрии напомнили, что с февраля 2026-го повышающие коэффициенты к минимальной базовой ставке для сотрудников МП «Тазалык» увеличены на 50 процентов. Инициативу поддержал и столичный мэр.   

По данным муниципалитета, после повышения оклады сотрудников МП «Тазалык» выросли:

  • водители машин санитарной очистки и вывоза твердых бытовых отходов получают 46 тысяч 570 сомов против 31 тысячи 46 сомов ранее. Доплата за вредные условия труда составляет 11 тысяч 642 сома — это 25 процентов от оклада;
  • оклад грузчиков машин санитарной очистки и вывоза ТБО увеличился с 26 тысяч 752 до 40 тысяч 128 сомов. Доплата за вредность составляет 16 тысяч 51 сом, или 40 процентов от оклада;
  • водители, занятые вывозом твердых бытовых отходов, получают 169 сомов за тонну вместо прежних 135 сомов. Для грузчиков тариф вырос со 125 до 156 сомов за тонну;
  • работники ремонтного цеха, в том числе слесари, получают 42 тысячи 240 сомов вместо 25 тысяч 525 сомов. Доплата за вредные условия труда составляет 10 тысяч 560 сомов;
  • оклад мотористов, газоэлектросварщиков и автоэлектриков увеличился с 28 тысяч 160 до 46 тысяч 464 сомов. Доплата за вредность составляет 11 тысяч 616 сомов.
Читайте по теме
Сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг из-за снижения зарплат

Кроме того, в мэрии отметили, что размер зарплаты зависит от количества фактически отработанных выходных и праздничных дней, поскольку, согласно Трудовому кодексу, работа в такие дни оплачивается в двойном размере. В марте этого года таких дней было семь, в апреле — четыре.

Начисление заработной платы осуществляется бухгалтерией предприятия на основании утвержденного штатного расписания и табелей учета рабочего времени.

В муниципалитете добавили, что проверка расчетных листов показала: заработная плата сотрудникам начислена в полном объеме и в соответствии с действующими нормативными актами.

Напомним, 15 мая сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг, заявив о снижении зарплаты, несмотря на ранее объявленное повышение на 50 процентов. По словам работников, оклады некоторых сотрудников сократились, а обещанная надбавка не отражена в выплатах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374132/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на отсутствие навесов и скамеек на остановках по Жибек Жолу
Сотрудники МП «Тазалык» вышли на митинг из-за снижения зарплат
Является ли мэр Бишкека зятем президента? Ответ градоначальника
Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на велосипеде
Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Пассажир дважды расплатился фальшивыми деньгами в автобусе Бишкека
Мэр Бишкека возмутился поиском «адекватных людей» для встречи с жителями
Новый шестиполосный мост в Бишкеке достроят осенью 2026 года
Ради Северной объездной дороги в Бишкеке снесли более 400 объектов
Кольцевая дорога вокруг Бишкека будет с платным участком
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
17 мая, воскресенье
12:02
Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Центральной Азии Казахстан назван самым экономным потребителем воды в Це...
11:48
Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
11:40
Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с зарплатой в «Тазалыке»
11:34
В парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура
11:29
Плохая шутка. Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае