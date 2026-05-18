Бизнес

Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге

Мобильный оператор О! объявляет о запуске технологии 5G в международном роуминге, открывая для своих абонентов новую эру сверхскоростного доступа в интернет за рубежом.

На текущий момент регистрация в сетях 5G уже доступна абонентам О! на территории самых популярных стран, включая Казахстан и Узбекистан.

Запуск 5G в роуминге — это новый стандарт комфорта для путешественников, позволяющий мгновенно загружать тяжелый контент, проводить видеозвонки в UltraHD-качестве и использовать облачные сервисы с минимальными задержками.

Интернет-пакеты в +65 странах мира: скидки до 65 процентов

Для того чтобы использование интернета за границей было не только быстрым, но и супервыгодным, О! предлагает линейку интернет-пакетов.

Брать интернет оптом — это суперэкономный вариант: вы получаете крутую скидку до 65 процентов по сравнению со стандартной тарификацией на самых популярных туристических направлениях.

  • Интернет-пакет 500 МБ — оптимальный выбор для коротких поездок и общения в мессенджерах.
  • Интернет-пакет 1 ГБ — для активного использования карт, поиска информации и соцсетей.
  • Интернет-пакет 3 ГБ — для тех, кому важен полноценный доступ к работе и развлечениям без ограничений.

Все пакеты действуют 30 дней, что позволяет комфортно планировать даже длительные отпуска. Подключить услуги можно в приложении «Мой О!».

Подробную информацию о подключении, стоимости пакетов и списке стран-партнеров можно найти на официальном сайте оператора o.kg или в приложении «Мой О!».

ООО «НУР Телеком».  Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
