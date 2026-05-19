В Бишкеке задержан подозреваемый в кибермошенничестве

В УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка И.Э., которая сообщила о факте мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 2 февраля, находясь по улице Льва Толстого, при заказе одежды через интернет-магазин в мессенджере Telegram женщина посредством QR-кода перевела 355 тысяч 295 сомов на счет гражданина М.К., открытый в одном из банков. Общая сумма переведена в семи транзакциях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудники столичной милиции установили и задержали подозреваемого — А.Т., 2002 года рождения.

Установлено, что задержанный ранее судим за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Грабеж» и «Кража» УК КР. Также выявлено, что он проходит подозреваемым по нескольким уголовным делам, связанным с кибермошенничеством.

Задержанный доставлен в следственную службу УВД Первомайского района и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.