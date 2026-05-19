Кабмин ввел жесткую систему оценки эффективности для региональных властей КР

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев подписал постановление, устанавливающее новую комплексную систему оценки эффективности работы местных властей. Реформа напрямую затронет аппараты полномочных представителей президента в областях, мэрии Бишкека, Оша и городов областного значения, местные госадминистрации.

Цель нововведения — радикально повысить ответственность чиновников за социально-экономическое развитие вверенных им регионов.

Согласно документу, утверждаются единая методика оценки, порядок ежегодного подведения итогов и состав специальной межведомственной комиссии.

Всю практическую координацию процесса берет на себя Министерство экономики и коммерции. Именно это ведомство разработает унифицированные формы отчетности, окажет методическую помощь на местах и проведет экспертизу полученных данных для последующей передачи сводного отчета в комиссию.

Вводится персональная ответственность местных руководителей. Губернаторы и мэры теперь лично отвечают за достоверность, качество и своевременность подачи данных о выполнении целевых индикаторов. Пытаться искусственно завысить показатели станет юридически опасным для карьеры местных чиновников.

Установлены сроки: до 30 января региональные руководители, министерства и Нацстатком обязаны сдать все отчеты по показателям в Минэкономики. На основе этих данных ведомство сформирует итоговый рейтинг эффективности к 1 марта.

Финансирование всех мероприятий по запуску и поддержанию новой системы мониторинга Министерство финансов обеспечит за счет средств республиканского бюджета. Контроль за тем, как региональные власти справляются со своими KPI, берет на себя профильное управление администрации президента.