Происшествия

В Токмоке задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

5 мая в ОВД Токмока с заявлением обратился гражданин Т.Д., 1981 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
 
По ее данным, 5 мая примерно в 23.00 возле заброшенного здания, расположенного неподалеку от магазина по улице Ленина в Токмоке, неизвестные молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку. В ходе конфликта один из участников нанес Т.Д. удар кулаком в область лица, вследствие чего последний потерял сознание и был госпитализирован в ЦОВП города.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего диагностированы субдуральная гематома, множественные переломы костей лицевого черепа, перелом затылочной кости, ушибы и подкожная эмфизема мягких тканей лица. Указанные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
 
Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.
 
В ходе следственных мероприятий установлено, что телесные повреждения потерпевшему причинил гражданин А.В., 2008 года рождения, студент 2-го курса одного из колледжей Токмока. По данным следствия, на почве внезапно возникшего конфликта он умышленно нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения.
 
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции в порядке статьи 96 УПК КР задержали А.В. и водворили в ИВС ОВД Токмока. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
