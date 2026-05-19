Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом

В ночь на 17 мая Московский регион РФ подвергся крупнейшей с начала войны атаке беспилотников. По данным российских властей, сбили более 130 украинских дронов, направлявшихся к Москве и Подмосковью. В результате атаки погибли три человека, 17 получили ранения, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в нескольких муниципалитетах Подмосковья.

Основной удар пришелся по объектам топливно-энергетического комплекса. Поражен Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, на территории которого произошло возгорание, наблюдалось задымление и повреждение технологической инфраструктуры. Предприятие входит в структуру «Газпром нефти» и является ключевым элементом топливного обеспечения столичного региона: перерабатывает около 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает до 40 процентов потребностей Москвы и Московской области в бензине и дизельном топливе.

Также под удар попали:

— Солнечногорская наливная станция в деревне Дурыкино — после попадания возник пожар и были повреждены резервуарные мощности;

— нефтеперекачивающая станция «Володарское»;

— завод «Ангстрем», выпускающий микроэлектронику для российского ВПК.

Помимо промышленных объектов, удары и падение обломков затронули жилую застройку. Повреждения зафиксированы в Химках, Лобне, Красногорске, Мытищах, Истре и Сергиевом Посаде — пострадали многоквартирные и частные дома, автомобили и элементы городской инфраструктуры.

