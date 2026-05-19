«Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали

Иногда дом можно унести с собой. Не в чемодане, не в телефоне, а где-то глубже. Там, где живут запахи детства, голоса родных и утренний свет, который падает в окно так, как больше нигде.

Дом — это не стены и не крыша. Дом — это место, где отдыхает душа. Где руки матери пахнут свежим хлебом, где чай кажется вкуснее, а время течет мягче, будто не спешит никуда. И у каждого этот дом свой. Но если прислушаться, в нем всегда звучит Кыргызстан.

Наверное, поэтому идея «Менин үйүм» от Globus и Jandan так откликается. Это ведь не просто про вещи. Это про то, что мы носим с собой: свои воспоминания, свои места, свое чувство дома. Память о местах, которые сделали нас теми, кто мы есть.

Это теплый ветер Чуйской области, где шумят базары и город живет в ритме шагов и встреч. Где утро пахнет кофе и свежим хлебом, а вечер наполнен разговорами на кухне.

Это прозрачное дыхание Иссык-Кульской области. Озеро, в котором отражается небо, и кажется, что у него нет берегов. Там дом — это горизонт, уходящий в бесконечность.

Это суровая и гордая красота Нарынской области. Горы, воздух, тишина, а звезды ночью ближе, чем мысли.

Это зеленая щедрость Ошской области. Сады, наполненные солнцем, и древние дороги, по которым веками шли люди.

Это мягкие холмы и спокойствие Таласской области. Здесь дом — это неторопливость, в которой есть особая глубина и достоинство.

Это южное тепло Джалал-Абадской области. Ореховые леса, аромат трав и ощущение, что природа здесь говорит с тобой напрямую.

Это движение и энергия Баткенской области. Край солнца, труда и силы людей, которые умеют держаться за свою землю.

И где бы ты ни был, в шумном городе или далеко за пределами страны, все это остается внутри.

JANDAN

:

«Мы долго думали, искали, как сделать дизайн, который затронет сердца тех, кто наденет эти футболки. Каждый регион имеет свои символы — «визуальный архив»: это место на карте, самое вкусное лакомство, которое любят в этой области, растения и животные, которые обитают именно там, архитектурные сооружения, по которым без труда можно узнать место их расположения, ну и, конечно же, наши прекрасные горы! Собрав их вместе, мы получили очень теплую и светлую коллекцию».

«Менин үйүм» — это уже пятая коллекция Globus, посвященная родному краю. Футболки выпущены лимитированным тиражом, и большая их часть будет подарена нашим постоянным покупателям. Но для желающих приобрести, они будут доступны в магазинах сети:

Globus 1 (город Бишкек, улица Токомбаева, 53/1, пересекает улицу Сухэ-Батора);

Globus 4 (город Бишкек, проспект Чуй, 41б);

Globus 11 (город Бишкек, ТЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299в);

Globus 14 (город Ош, улица Шакирова, 275).