Что должен сделать мэр Бишкека в первую очередь? Рекомендации читателей

В Бишкеке избрали мэра. Им стал поддержанный депутатами городского кенеша Азиз Суракматов. Новый градоначальник пообещал в скором времени представить свою программу, над которой работает его команда. На встрече с горожанами он обещал учесть в ней все их наказы. Редакция 24.kg предложила своим читателям поставить перед мэром первоочередные задачи. Их оказалось немало.
Пожелания касались основных городских проблем: мусора, дорог, освещения, озеленения, состояния экологии, а также строительства в столице.
Как решить проблему с мусором и смогом
Бишкекчане предложили штрафовать нарушителей. Только тогда можно избежать превращения столицы в свалку. А еще мыть дороги дважды в день, чтобы не утонуть в пыли. Кроме того, советуют на сайте мэрии показать, сколько дворников числится в штате каждого района.
На этих мертвых душах акимы делают деньги, а город остается в грязи, и никто не несет ответственностичитатель
Некоторые горожане считают целесообразным преобразовать «Тазалык» из муниципального предприятия в государственно-частное.
Для коммунальщиков советуют приобрести малую технику для уборки снега и заставить руководителей всех служб города пешком обходить свои районы, чтобы видели проблемы не из окна автомобиля.
Читатели предложили установить фильтры на выхлопных трубах автомобилей и трубах ТЭЦ.
Бишкекчане понимают, что надо как-то урегулировать процесс сжигания листьев осенью. Несмотря на запреты, частные лица и организации продолжают жечь костры. «Следует организовать рейды, штрафовать нарушителей, нужны показательные меры, иначе эффекта не будет. Никто не реагирует на призывы по телевидению, нужно рублем наказывать тех, кто нарушает предписание», — считает читатель.
Как сохранить зеленые зоны
Восстановить ирригацию и запретить строительство в парковых зонах, отказаться от приобретения дорогостоящих саженцев для озеленения — тоже среди пожеланий.
Отметили бишкекчане и состояние столичных бульваров: Эркиндик и Молодой Гвардии (Махатмы Ганди). Они интересуются, хватит ли у нового мэра воли убрать все аттракционы и возвратить им былой облик — спокойного и зеленого места отдыха и пеших прогулок горожан.
В каждом квартале города создать пусть небольшие, но зеленые зоны для прогулок, занятий спортом и отдыха, доступные современные детские площадки.
Как сделать комфортными условия для жизни
Жители предлагают мэру не забывать, что город не заканчивается центром, и уделять внимание окраинам и новостройкам.
В частности, провести канализацию в нижней части столицы и газ жителям «Киргизии-1».
Другие, наоборот, советуют обратить внимание на центр Бишкека — снести трущобы и бараки вдоль главных транспортных артерий, например, на проспекте Жибек Жолу.
Нужно решить вопрос с питьевой водой. Запретить автомойкам и другим подобным сервисам пользоваться ею в промышленных целях.
Просят жители отрегулировать и уличное освещение в столице. Зимой его включают позже и отключают раньше, при этом не учитывают изменения светового дня. В результате в холодное время года рано утром и вечером школьники вынуждены идти в сумерках.
Как и что строить в Бишкеке
Горожане предлагают сохранить исторические здания, предусмотрев разделение на новый и старый город, отремонтировать фасады зданий 104-й и 105-й серий.
Многие читатели посоветовали новому мэру остановить выдачу земельных участков, а также жестко контролировать соблюдение компаниями красной линии.
Бишкекчане требуют разобраться с незаконными постройками.
Интересует жителей и квартирный вопрос. Градоначальника просят разработать положение о долевом строительстве.
«У мэрии уже есть такое, но оно затрагивает только муниципальное жилье. А есть крайне острая нужда в урегулировании вообще долевого строительства жилых домов. Сколько мучений, сколько нервов простых граждан потрачено с этими недобросовестными компаниями-застройщиками», — написала бишкекчанка.
Мэру рекомендуют организовать системный контроль над строящимися объектами, потому что многие объекты-долгострои превратились в ночлежки для бомжей, мусоросборники, места для суицидов, рассадник инфекций. Почти все подобные объекты находятся в антисанитарном состоянии. Сроки строительства затягиваются на неопределенный период, что негативно сказывается на инфраструктуре города.
Как разрешить транспортный вопрос
Избавить город от маршруток, заменив их общественным транспортом — троллейбусами и автобусами и только на газе или электричестве, запретить эксплуатацию общественного транспорта свыше 12 лет, советуют мэру.
Один читатель считает, что необходимо поднять цены на проезд в маршрутках до 20 сомов, но сделать только сидячие места, а в автобусах и троллейбусах увеличить стоимость до 10 сомов, но оплачивать только проездными билетами или карточками. Предусмотреть льготные карты.
Будущего градоначальника просят навести порядок при посадке и высадке пассажиров в общественном транспорте и строго наказывать водителей за нарушение.
Горожане просят проложить новые троллейбусные линии и открыть новые маршруты общественного транспорта большой вместимости, чтобы связать районы города. В частности, продлить линию, заканчивающуюся на Южной магистрали/Тыналиева, до жилмассива «Арча-Бешик».
Оснастить транспорт кондиционерами, как делают во всех цивилизованных государствах, где температура воздуха днем повышается до 40 градусов.
Как обустроить дороги
Бишкекчане считают, что необходимо повсеместно развесить указатели с названиями улиц: и над перекрестками, и на всех домах вдоль дороги.
Многие читатели отметили плачевное состояние тротуаров.
«Пора уже подумать и о пешеходах. С детьми в колясках, велосипедами и самокатами невозможно гулять: сплошные ямы и колдобины, тротуары все разбиты. Даже перед туристами стыдно», — оставили наказ.
Просят привести в порядок и остановки. Сейчас на них размещают рекламу, а должны быть информационные стенды с номерами маршрутов транспорта, проходящего здесь, время движения, интервал.
Отмечают читатели нехватку остановок. В некоторых районах они расположены на небольшом расстоянии друг от друга, а в других — с большим интервалом.
Также советуют урегулировать вопрос парковочных мест.
Как обеспечить безопасность
Бишкекчане просят нового мэра наконец-то реализовать проект «Безопасный город».
По мнению читателя, глава города должен решить и вопрос с людьми без определенного места жительства, организовать для них ночлежки и питание.
Страшно ходить по городу и отпускать детей, очень много бездомных людей, попрошаек, большое количество бродячих собак.Читатель
Рекомендуют градоначальнику усилить контроль за качеством питьевой воды, воздуха и почвы, ветеринарный и санитарный надзор на рынках города, обеспечить рынки соответствующим лабораторным оборудованием для контроля продаваемых продуктов питания, напитков. Наказов — масса, и исполнение даже части их должно улучшить качество жизни и здоровье людей.
Как общаться с горожанами
«Главное — встретиться с горожанами и активистами и поговорить начистоту. Сделать прозрачной деятельность мэрии, чтобы люди 24 часа в сутки видели, что там мыши делают. Нужно проводить ежемесячные собрания аксакалов. Они лучшие советники, нежели все помощники», — считают бишкекчане.
Надо проводить прямые линии с горожанами, и делать это должен не только мэр, но и главы районов, а также коммунальных служб.Читатель
Кроме того, необходимо восстановить деятельность структуры мэрии по защите прав потребителей. В свое время существовала такая структура, однако ее ликвидировали.
Были рекомендации и по изменению административно-территориального деления столицы. В Бишкеке предлагают создать восемь районов вместо четырех существующих в настоящее время. Дать новые названия районам в честь известных людей из всех регионов Кыргызстана.
Просят провести перепись населения и четко определить границы города. Тогда будет понятно, кто за что платит и как бороться с теми, кто живет без прописки и не платит ни за что.
Несколько читателей предложили Азизу Суракматову соблюдать законы, а для этого требуется набраться смелости и отказаться от должности мэра.