Что должен сделать мэр Бишкека в первую очередь? Рекомендации читателей

В Бишкеке избрали мэра. Им стал поддержанный депутатами городского кенеша Азиз Суракматов. Новый градоначальник пообещал в скором времени представить свою программу, над которой работает его команда. На встрече с горожанами он обещал учесть в ней все их наказы. Редакция 24.kg предложила своим читателям поставить перед мэром первоочередные задачи. Их оказалось немало.

Пожелания касались основных городских проблем: мусора, дорог, освещения, озеленения, состояния экологии, а также строительства в столице.

Некоторые читатели написали не только о том, что мэр должен сделать в первую очередь, но и о том, как он может это сделать.

Как решить проблему с мусором и смогом

Фото читателя. Мусорные баки стоят прямо на дороге

Бишкекчане предложили штрафовать нарушителей. Только тогда можно избежать превращения столицы в свалку. А еще мыть дороги дважды в день, чтобы не утонуть в пыли. Кроме того, советуют на сайте мэрии показать, сколько дворников числится в штате каждого района.

На этих мертвых душах акимы делают деньги, а город остается в грязи, и никто не несет ответственности читатель

Некоторые горожане считают целесообразным преобразовать «Тазалык» из муниципального предприятия в государственно-частное.

Для коммунальщиков советуют приобрести малую технику для уборки снега и заставить руководителей всех служб города пешком обходить свои районы, чтобы видели проблемы не из окна автомобиля.

Читатели предложили установить фильтры на выхлопных трубах автомобилей и трубах ТЭЦ.

Бишкекчане понимают, что надо как-то урегулировать процесс сжигания листьев осенью. Несмотря на запреты, частные лица и организации продолжают жечь костры. «Следует организовать рейды, штрафовать нарушителей, нужны показательные меры, иначе эффекта не будет. Никто не реагирует на призывы по телевидению, нужно рублем наказывать тех, кто нарушает предписание», — считает читатель.

Как сохранить зеленые зоны

Фото 24.kg. Парк имени Фучика после реставрации, июль 2018 год

Восстановить ирригацию и запретить строительство в парковых зонах, отказаться от приобретения дорогостоящих саженцев для озеленения — тоже среди пожеланий.

Отметили бишкекчане и состояние столичных бульваров: Эркиндик и Молодой Гвардии (Махатмы Ганди). Они интересуются, хватит ли у нового мэра воли убрать все аттракционы и возвратить им былой облик — спокойного и зеленого места отдыха и пеших прогулок горожан.

В каждом квартале города создать пусть небольшие, но зеленые зоны для прогулок, занятий спортом и отдыха, доступные современные детские площадки.

Как сделать комфортными условия для жизни

Фото 24.kg. В Бишкеке постепенно газифицируют районы

Жители предлагают мэру не забывать, что город не заканчивается центром, и уделять внимание окраинам и новостройкам.

В частности, провести канализацию в нижней части столицы и газ жителям «Киргизии-1».

Другие, наоборот, советуют обратить внимание на центр Бишкека — снести трущобы и бараки вдоль главных транспортных артерий, например, на проспекте Жибек Жолу.

Нужно решить вопрос с питьевой водой. Запретить автомойкам и другим подобным сервисам пользоваться ею в промышленных целях.

Просят жители отрегулировать и уличное освещение в столице. Зимой его включают позже и отключают раньше, при этом не учитывают изменения светового дня. В результате в холодное время года рано утром и вечером школьники вынуждены идти в сумерках.

Как и что строить в Бишкеке

Фото 24.kg. В Бишкеке много домов, построенных без документов. Один из них в микрорайоне «Кок-Джар»

Горожане предлагают сохранить исторические здания, предусмотрев разделение на новый и старый город, отремонтировать фасады зданий 104-й и 105-й серий.

Многие читатели посоветовали новому мэру остановить выдачу земельных участков, а также жестко контролировать соблюдение компаниями красной линии.

Бишкекчане требуют разобраться с незаконными постройками.

Интересует жителей и квартирный вопрос. Градоначальника просят разработать положение о долевом строительстве.

«У мэрии уже есть такое, но оно затрагивает только муниципальное жилье. А есть крайне острая нужда в урегулировании вообще долевого строительства жилых домов. Сколько мучений, сколько нервов простых граждан потрачено с этими недобросовестными компаниями-застройщиками», — написала бишкекчанка.

Мэру рекомендуют организовать системный контроль над строящимися объектами, потому что многие объекты-долгострои превратились в ночлежки для бомжей, мусоросборники, места для суицидов, рассадник инфекций. Почти все подобные объекты находятся в антисанитарном состоянии. Сроки строительства затягиваются на неопределенный период, что негативно сказывается на инфраструктуре города.

Как разрешить транспортный вопрос

Фото читателя. Маршрутки часто становятся участниками ДТП

Избавить город от маршруток, заменив их общественным транспортом — троллейбусами и автобусами и только на газе или электричестве, запретить эксплуатацию общественного транспорта свыше 12 лет, советуют мэру.

Один читатель считает, что необходимо поднять цены на проезд в маршрутках до 20 сомов, но сделать только сидячие места, а в автобусах и троллейбусах увеличить стоимость до 10 сомов, но оплачивать только проездными билетами или карточками. Предусмотреть льготные карты.

Будущего градоначальника просят навести порядок при посадке и высадке пассажиров в общественном транспорте и строго наказывать водителей за нарушение.

Горожане просят проложить новые троллейбусные линии и открыть новые маршруты общественного транспорта большой вместимости, чтобы связать районы города. В частности, продлить линию, заканчивающуюся на Южной магистрали/Тыналиева, до жилмассива «Арча-Бешик».

Оснастить транспорт кондиционерами, как делают во всех цивилизованных государствах, где температура воздуха днем повышается до 40 градусов.

Как обустроить дороги

Фото читателя. Бишкекчане присылают фотографии улиц, которым требуется ремонт

Бишкекчане считают, что необходимо повсеместно развесить указатели с названиями улиц: и над перекрестками, и на всех домах вдоль дороги.

Многие читатели отметили плачевное состояние тротуаров.

«Пора уже подумать и о пешеходах. С детьми в колясках, велосипедами и самокатами невозможно гулять: сплошные ямы и колдобины, тротуары все разбиты. Даже перед туристами стыдно», — оставили наказ.

Просят привести в порядок и остановки. Сейчас на них размещают рекламу, а должны быть информационные стенды с номерами маршрутов транспорта, проходящего здесь, время движения, интервал.

Отмечают читатели нехватку остановок. В некоторых районах они расположены на небольшом расстоянии друг от друга, а в других — с большим интервалом.

Также советуют урегулировать вопрос парковочных мест.

Как обеспечить безопасность

Фото 24.kg. Камеры на улицах Бишкека. Пока работают в тестовом режиме

Бишкекчане просят нового мэра наконец-то реализовать проект «Безопасный город».

По мнению читателя, глава города должен решить и вопрос с людьми без определенного места жительства, организовать для них ночлежки и питание.

Страшно ходить по городу и отпускать детей, очень много бездомных людей, попрошаек, большое количество бродячих собак. Читатель

Рекомендуют градоначальнику усилить контроль за качеством питьевой воды, воздуха и почвы, ветеринарный и санитарный надзор на рынках города, обеспечить рынки соответствующим лабораторным оборудованием для контроля продаваемых продуктов питания, напитков. Наказов — масса, и исполнение даже части их должно улучшить качество жизни и здоровье людей.

Как общаться с горожанами

«Главное — встретиться с горожанами и активистами и поговорить начистоту. Сделать прозрачной деятельность мэрии, чтобы люди 24 часа в сутки видели, что там мыши делают. Нужно проводить ежемесячные собрания аксакалов. Они лучшие советники, нежели все помощники», — считают бишкекчане.

Надо проводить прямые линии с горожанами, и делать это должен не только мэр, но и главы районов, а также коммунальных служб. Читатель

Кроме того, необходимо восстановить деятельность структуры мэрии по защите прав потребителей. В свое время существовала такая структура, однако ее ликвидировали.

Были рекомендации и по изменению административно-территориального деления столицы. В Бишкеке предлагают создать восемь районов вместо четырех существующих в настоящее время. Дать новые названия районам в честь известных людей из всех регионов Кыргызстана.

Просят провести перепись населения и четко определить границы города. Тогда будет понятно, кто за что платит и как бороться с теми, кто живет без прописки и не платит ни за что.