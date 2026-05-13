17:26
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Общество

Ради Северной объездной дороги в Бишкеке снесли более 400 объектов

В Бишкеке при строительстве Северной объездной дороги демонтировали 424 объекта, включая жилые дома и другие строения. Об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил журналистам в рамках проекта «Открытый кабинет».

По его словам, демонтаж позволил ускорить реализацию проекта.

«Именно мэрия выступила с инициативой строительства широкой шестиполосной дороги с транспортными развязками. Строительные работы ведет Министерство транспорта и коммуникаций. Со своей стороны мы взяли на себя обязательства по проведению демонтажных работ для ускорения строительства дороги», — сказал градоначальник.

Как отметил Айбек Джунушалиев, новая Северная объездная дорога должна снизить транспортную нагрузку на Бишкек и улучшить движение транзитного транспорта.

Ранее сообщалось, что северная объездная дорога протяженностью 33 километра пройдет от Канта до трассы на Кара-Балту. Она уже строится как дорога первой категории с 13 транспортными развязками. Завершить строительство планируют к концу 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373695/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека возмутился поиском «адекватных людей» для встречи с жителями
Новый шестиполосный мост в Бишкеке достроят осенью 2026 года
Кольцевая дорога вокруг Бишкека будет с платным участком
В рамках благоустройства в Бишкеке демонтировали 2,5 тысячи объектов
Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят
Улицу Саманчина хотят пробить до Байтика Баатыра, в мэрии готовят новый проезд
Ремонт на участке объездной дороги. УПСМ предупреждает о возможных заторах
Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Улица 7 Апреля в Бишкеке ушла под воду, после дождя ее затопило
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
13 мая, среда
17:19
Число студентов вузов во всем мире более чем удвоилось за 20 лет Число студентов вузов во всем мире более чем удвоилось...
17:10
В горах Ошской области фотоловушки сняли рысь и диких кабанов
17:09
Минюст строит и модернизирует 14 Домов юстиции по всей стране
17:09
Урмат Абдукаимов возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана по футболу
17:00
Мэр Бишкека возмутился поиском «адекватных людей» для встречи с жителями