100 дней Садыра Жапарова. Скандалы и трагедии, случившиеся после инаугурации

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана 28 января. За это время произошли не только политические изменения. Было и немало проблем, которые пришлось срочно решать новому главе государства.

Редакция 24.kg рассказывает, какими конфликтами, скандалами и трагедиями запомнились последние три месяца.

Военная агрессия на границе

Пожалуй, самое страшное испытание, которое пришлось пережить всей стране — это конфликт на кыргызско-таджикской границе. Он разразился 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной».

Конфликт разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники.

Нанесены минометные удары и удары с воздуха по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.

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Правительства Кыргызстана и Таджикистана 6 мая опубликовали текст совместного заявления по решению вопроса границ. Бывший секретарь Совбеза Алик Орозов считает, что завершить в скором времени процедуры определения границ с Таджикистаном не получится.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Убийство вместо женитьбы

В апреле кыргызстанцев потрясла история Айзады Канатбековой. 26-летняя девушка стала очередной жертвой страшного преступления и халатности сотрудников милиции. Девушку похитили посреди белого дня на людной улице в центре Бишкека, а затем убили.

Спустя два дня близ Бишкека нашли трупы жертвы похищения и ее убийцы.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, порезав себе сонную артерию. Сейчас выясняется, что перед убийством он изнасиловал девушку. Милиция при этом не приняла каких-либо действенных мер, чтобы спасти Айзаду.

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Эта дикая для XXI века история потрясла страну. Кыргызстанцы потребовали наказать виновных и отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова. В Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия. Президент взял дело под личный контроль.

По этому делу проходят четверо подозреваемых, которые сейчас находятся под стражей.

Аконит вместо вакцины

Апрель вообще был богат на скандальные события. Например, сначала сам Садыр Жапаров, а потом и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев нашли способ лечения коронавируса. Более того, они заявили, что рецепт уже был испробован в больницах.

Все бы ничего, но лечить кыргызстанцев предложили смертельно опасным растением — аконитом.

Чиновник заявил, что кыргызы издревле лечились иссык-кульским корнем, в том числе и от рака. По его словам, президенту рецепт отвара достался от отца.

«Отец Садыра Жапарова Нуркожо занимался народной медициной, лечил корнем родных, детей. Он и научил президента, как правильно определять дозу и как правильно давать», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он даже выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции. Почти сразу после таких откровений стали появляться сообщения о людях, попавших в больницу после употребления отвара иссык-кульского корня. Юристы потребовали прекратить опыты над людьми, а депутаты и вовсе выразили недоверие министру здравоохранения.

После поднявшейся шумихи президент удалил из своих официальных аккаунтов сообщения о пользе иссык-кульского корня и видео с изготовлением настойки аконита. Минздрав принял пятый протокол лечения коронавируса, прописав в нем запрет на лечение недоказанными препаратами.

Наступить на больную мозоль

Скандалы и споры уже вызвало предложение Садыра Жапарова изменить тарифную политику в энергетике. Проще говоря, в августе 2021 года в Кыргызстане могут сразу в два раза повысить тарифы на свет.

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По предложению президента базовый тариф на электроэнергию составит 1 сом 48 тыйынов. В нем не учитывают покупку электроэнергии, дополнительные расходы на приобретение топлива при увеличении генерации на ТЭЦ Бишкека, основные выплаты по внешним кредитам и займам. При этом он пообещал позаботиться о малоимущих и установить им тариф в два раза ниже базового.

У кыргызстанцев эта идея вызвала протесты.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, получателями пособий «уй булого комок» являются 352 тысячи 132 ребенка из 109 тысяч 436 семей. Именно для них государство предлагает установить тариф в 74,2 тыйына за киловатт.

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Как быть всем остальным, тем же учителям и врачам с мизерной зарплатой или пенсионерам, государство не говорит. Если следовать такой логике, то эта категория граждан является обеспеченной. Как и остальные граждане, которые получают пособия.

Переписать все законы

Разгорается скандал и вокруг реализации одного из указов президента об инвентаризации законодательства. Чтобы угодить главе государства, чиновники решили переписать сразу 400 законов. Проще говоря, за полгода изменить хотят всю законодательную базу.

Юристы, эксперты и бизнес-сообщество рвения чиновников не разделяют. Они видят большие угрозы в таком подходе.

Представители аппарата президента применяют чрезвычайно рискованные методы, вызывающие резкую критику общества.

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она отмечает, что остается очень высокой вероятность отмены действия сотен важных законов, что недопустимо в правовом государстве.

«Принцип регуляторной «гильотины» был полностью извращен, а предлагаемый метод является уникальным изобретением наших чиновников», — уверена Чолпон Джакупова.

Бизнес уверен, что это может привести к полной или частичной невозможности работы по закону и уходу предпринимательства в тень, к невозможности исполнять государственные функции и ко многим другим негативным последствиям.