Тарифы на свет. Забрать последнее у нищего населения

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику. Утвердить ее могут к августу 2021 года. При этом пока вопросов и недоумений затея вызывает гораздо больше, чем поддержки.

Повысить сразу вдвое

По предложению президента базовый тариф на электроэнергию составит 1 сом 48 тыйынов. В нем не учитывают покупку электроэнергии, дополнительные расходы на приобретение топлива при увеличении генерации на ТЭЦ Бишкека, основные выплаты по внешним кредитам и займам.

Это значит, что для большинства жителей Кыргызстана тариф вырастет вдвое.

Энергетики объясняют необходимость повышения тарифов тем, что в отрасли крайне сложная ситуация. И либо сейчас вырастут счета за электричество, либо его не будет совсем.

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«Если мы сегодня ничего не будем менять, будем жить, как раньше, делать вид, что ничего не происходит, то доходы сектора в 2025 году буду равны дефициту в энергоотрасли. Сектор обанкротится. Наступит экономический крах. Ждать больше нельзя. У нас на кону каждая минута, каждый день. Мы предлагаем принять экстренные меры», — заявил министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев.

Даже если учесть, что повышение действительно нужно, то почему рост должен быть таким резким? Почему нельзя было повышать цены постепенно каждый год. Напомним, в 2015 году в Кыргызстане повышали тарифы на 7 тыйынов. Республика перешла на двухступенчатый тариф: 77 тыйынов платят те, кто потребляет до 700 киловатт-часов в месяц, а те, кто в лимит не укладывается, — 2,16 сома.

Планировалось, что тарифы будут расти ежегодно.

В 2016-м кыргызстанцы должны были платить по 93,2 сома за киловатт, а в 2017-м — по 1,21 сома. Однако программу заморозили. Если бы повышение действительно было поэтапным, то тариф давно установился бы на экономически обоснованных значениях. Но те же энергетики и власти страны пять лет занимали страусиную позицию, предпочитая не играть с недовольством граждан. Зато сейчас свалились как снег на голову, пытаясь вновь решить проблемы за счет населения.

Промышленность важнее населения

Тарифы планируют повысить не только для населения, а для всех абонентов. Но и у всех рост будет разный. Интересно, что тем же промышленным абонентам его увеличат всего на 14 тыйынов. Это поправка на коэффициент инфляции.

«Умеренный рост по промышленности связан с тем, что мы заинтересованы в промышленном росте. Мы хотим создать для этого сектора максимально комфортные условия, чтобы развивать его», — объяснил позицию министр энергетики.

Получается, что думать о проблемах промышленности государство готово, а о людях почему-то нет.

Более того, не собирается государство отказываться и от сотрудничества с частными распределительными компаниями. Для них пока даже тариф не установили. Обещают сделать это параллельно с разработкой среднесрочной тарифной политики.

«Будет разработан единый тариф. Мы не станем больше учитывать расходы компаний. Раньше им давали скидку, порой даже в ущерб энергокомпаниям. Мы не против бизнеса, но считаем, что государственно-частное партнерство должно приносить пользу энергосектору», — рассказал Кубанычбек Турдубаев.

Как раздробить страну

Если в идее повысить тарифы есть хоть какая-то логика, то вот с их распределением все плохо. Больше всего нареканий вызвала идея установить пониженный тариф для малоимущих граждан. Так Садыр Жапаров собирается заботиться об их благосостоянии.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, получателями пособий «уй булого комок» являются 352 тысячи 132 ребенка из 109 тысяч 436 семей.

Именно для них государство предлагает установить тариф в 74,2 тыйына за киловатт. Как быть всем остальным, тем же учителям и врачам с мизерной зарплатой или пенсионерам, государство не говорит. Если следовать такой логике, то эта категория граждан является обеспеченной. Как и остальные граждане, которые получают пособия.

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При этом систему назначения пособий не раз критиковали из-за наличия в ней коррупции. Чиновники признавали, что многие незаконно получают пособия десятилетиями. Более того, еще в 2018 году Минтруда и социального развития проводило исследование семей, получающих пособия по малообеспеченности. Оно показало, что многие получатели ЕПМС скрывают реальные доходы. Кроме того, у многих трудоспособных граждан, получающих десятилетиями пособия, иждивенческий настрой.

А теперь представьте, сколько будет желающих стать «малоимущими», чтобы платить за свет 74 тыйына, а не 1 сом 48 тыйынов.

Добавим сюда и то, что для богатых (по версии государства) установят лимит на потребление электроэнергии зимой. Если потратил свыше 1 тысячи киловатт, то тариф вырастет до 2,29 сома. Обещают, что временно. Но верится с трудом.

Когда-то мы это уже проходили. В 2015 году при установлении двухступенчатого тарифа тоже обещали, что это временно. Но в итоге он действует до сих пор. Государство в этой ситуации похоже на водителей бишкекских маршруток. Они тоже каждый раз просят повысить цену за проезд, обещая комфорт и чистоту в бусиках. Но дальше обещаний дело не идет.

Кризис только у энергетиков

Необходимость повышения тарифов на электроэнергию президент и энергетики объясняют плачевной ситуацией в отрасли. Дескать, дальше ждать нельзя. Складывается такое ощущение, что во всех остальных отраслях у республики сложностей нет.

Тарифы на электричество для населения хотят повысить в условиях, когда из-за экономического кризиса треть населения за чертой бедности.

По итогам 2021-го бедность в Кыргызстане вырастет еще на 4 процента — до 35 процентов. Значит, с хлеба на воду будут перебиваться 2,3 миллиона человек. Но почему-то только 110 тысяч из них будут считать малоимущими и имеющими право на низкие тарифы.

Экономический кризис в республике продолжается, цены на продукты растут. А гениальные идеи властей по повышению тарифов заставят и без того нищее население отдать последнее, чтобы ситуация в энергетике наладилась.