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Власть
Сюжет: COVID-19

Посты в Facebook и Instagram удалил сам президент — пресс-секретарь

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек прокомментировала 24.kg исчезновение постов в Facebook и Instagram, в которых ранее Садыр Жапаров предлагал зараженным коронавирусом лечиться иссык-кульским корнем (аконитом).

Ранее «Азаттык» направил в пресс-службу Facebook официальный запрос и получил ответ, что модераторы соцсети приняли решение удалить пост главы государства Садыра Жапарова.

«Мы удалили этот пост. Причина в том, что мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям, распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике», — проинформировали в пресс-службе Facebook.

Отметим, что аналогичный пост исчез и из Instagram Садыра Жапарова.

Однако Галина Байтерек настаивает на том, что удаление постов об иссык-кульском корне со страниц Садыра Жапарова в социальных сетях произошло без внешнего вмешательства.

Указанные посты удалены по собственной инициативе, без внешнего вмешательства. Вместе с этим отмечаем, что со стороны Министерства здравоохранения и социального развития будут продолжены научно-исследовательские работы по данному направлению.

Галина Байтерек

Сегодня стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190714/
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