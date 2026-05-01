1 мая без парадов: как сегодня защищают права трудящихся в Кыргызстане

Первого мая в Кыргызстане официально красная дата — Праздник труда. В республике в этот день давно не проводят массовые шествия и парады. Однако 1 Мая, по словам председателя Федерации профессиональных союзов Кыргызстана (ФПСК) Мурадила Джумадилде уулу, все так же важен.

Фото ФПСК. Мурадил Джумадилде уулу

Из этих 3 миллионов сегодня 350 тысяч являются членами профсоюзов, то есть членами 16 отраслевых комитетов, которые входят в состав федерации. Но есть и профсоюзы, которые не входят в ФПСК. Таким образом, более миллиона человек в Кыргызстане состоят в них.

Говоря о трудящихся, мы представляем некий формальный сектор, бюджетные и околобюджетные организации. Но бюджетников только около миллиона, еще 2 миллиона заняты в частном секторе, и в том числе 700 тысяч в неформальном. Это официанты, курьеры, работники сферы услуг и так далее.

Пенсионеры тоже были трудящимися. И до сих пор некоторые работают. Поэтому можно сказать, что большинство взрослого населения Кыргызстана является трудящимися и вносит свою лепту в развитие страны.

— Как вы защищаете права трудящихся?

— Напомню историю: в 1905 году, или 120 лет назад, на шахте в Кызыл-Кие появилась первая ячейка профсоюзного движения.

Основными требованиями рабочих были: восьмичасовой рабочий день, охрана труда, техника безопасности. В то время из 2 миллионов наших трудящихся 1,6 миллиона являлись членами профсоюзов.

Главная роль профсоюза — защита прав трудящихся. Однако когда произносят слово «Профсоюз», сейчас все думают о путевках. Мурадил Джумадилде уулу

За три года моего председательства в ФПСК у меня нашлись родственники, о которых я даже не знал. Они звонят и спрашивают о путевках. Мы стараемся уйти от такой формулировки. Отдых — это бонус, но не суть профсоюзного движения. В первую очередь должны быть справедливые и безопасные условия труда.

ФПСК — единственная общественная организация, которая может представлять интересы трудящихся в случаях незаконного увольнения, невыплаты зарплаты, получения травм на производстве и так далее.

Прежде всего, мы восстановили институт технических и правовых инспекторов. В республике работают более 50 инспекторов труда. Они проводят профилактическую работу на местах. Ведь нужно бороться не с последствиями, а предотвращать их.

В августе 2024 года мы запустили проект и провели мониторинг в 2 тысячах из 6 тысяч первичных профсоюзных организаций. Инспекторы разговаривают с работниками и работодателями, подсказывают, какие моменты надо исправить, как улучшить охрану труда.

Часто люди думают, что охрана труда касается только производства. Вовсе нет! Даже в офисе можно лишиться жизни из-за несоблюдения техники безопасности. Мурадил Джумадилде уулу

Вопросы трудовых взаимоотношений есть всегда, будь то госструктура или частный сектор. Правильно ли оформлен трудовой договор и назначена зарплата, верно ли установлен коэффициент и так далее.









Но мы не враги работодателя, а та организация, которая работает в унисон с ним. Мурадил Джумадилде уулу

При несчастных случаях технические инспекторы участвуют в расследованиях, готовят заключения, на основе которых выплачивают компенсации пострадавшим, ходят в суды.

Например, к нам поступило массовое обращение работников авиакомпании, которые требовали перерасчета заработной платы. Мы защитили их в суде. Недавно к нам обратились четыре медработника Национального госпиталя, получивших телесный вред разной степени тяжести — кто-то споткнулся, потому что перила неправильно поставили во время ремонта и так далее. Мы сейчас защищаем их в суде.

В судебных инстанциях по трудовым спорам мы представляем интересы членов профсоюзов бесплатно. Мурадил Джумадилде уулу

— Сколько стоит членство в профсоюзе?

— Один процент от зарплаты, но в ФПСК поступают не все деньги.

Условно, вы состоите в отраслевом комитете культуры и собрали тысячу сомов. 30 процентов, или 300 сомов отчисляете в отраслевой комитет культуры, а 700 остается в вашей первичной профсоюзной организации (там, где вы работаете). Вы с коллективом решаете, как и куда их использовать. Кто-то держит их как кассу взаимопомощи (черная касса), кто-то выкупает путевки для сотрудников, кто-то тратит на 8 Марта и другие праздники.

Из 300 сомов, поступивших от отраслевого комитета, федерация сегодня получает 5 процентов, или всего 15 сомов. До 2025 года отраслевых комитетов было не 16, а 26, и платили они членский взнос в ФПСК всего в размере двух сомов с человека... в год! Поэтому мы полностью поменяли вертикаль, сократили количество отраслевых комитетов, увеличили взносы, что позволило усилить работу инспекторов.

— С какими основными проблемами приходят к вам трудящиеся?

— За первый квартал 2026 года поступило более 800 обращений. Чаще всего они касаются:

отпускных,

неправильного начисления заработной платы,

угроз увольнения с работы.

В последний месяц у нас участились обращения от бюджетников — их заставляют выходить на субботники.

Многие не знают основ трудового законодательства, поэтому проводим разъяснительную работу. По номеру горячей линии 1229 оказываем бесплатные консультации всем желающим, в том числе и не состоящим в профсоюзах.

— Как изменилась ситуация с трудовыми правами в последние годы?

— Есть, конечно, положительные изменения. Уровень зарплаты, например, вырос. Раньше работники муниципальной службы получали около 20-25 тысяч сомов, а сегодня — 80-90 тысяч сомов. Увеличена зарплата врачей и учителей. Размер суточных повысили в два раза — с 500 до 1 тысячи сомов. Эти нормы не пересматривали с 2016 года.

Тем не менее есть вещи, над которыми нужно работать. Допустим, минимальная заработная плата сейчас 3 тысячи сомов, притом что минимальная пенсия — 7 тысяч сомов, а минимальный прожиточный минимум — 8 тысяч.

То есть минимальной зарплаты не хватит на минимальные потребности. Ее нужно повысить до уровня прожиточного минимума. Мурадил Джумадилде уулу

Обращаем внимание на применение насилия. В СМИ то и дело пишут, что избили учителя или врача, работника скорой помощи. Насилие бывает не только физическим, но и психологическим. Работаем над реализацией конвенции Международной организации труда (МОТ) 190 об искоренении насилия и домогательств в сфере труда.

Кроме того, обращаем внимание на конвенцию МОТ 183 об охране материнства. Сегодня женщина-работник не застрахована. Декретные не доплачивают, их хватает буквально на один комплект подгузников.Мы же говорим о том, что у женщины должна быть гарантия, чтобы спокойно рожать и находиться в декретном отпуске.

Сейчас же большинство пытаются выйти на работу через месяц после родов, чтобы получать зарплату и оплачивать няню.

— Неформальный сектор как-то защищен?

— Над этим мы тоже работаем. У нас в членах профсоюза есть работники рынков, текстильщики, создан профсоюз таксистов, курьеров. Обращаем внимание и на трудовых мигрантов.

Их рассматриваем сразу в двух направлениях. Первый акцент на мигрантов, находящихся в Кыргызстане, второй — на наших граждан за рубежом.

Недавно подписали соглашение о сотрудничестве с профсоюзами Латвии и Литвы. Теперь наши граждане, которые едут туда на работу, могут обращаться в их профсоюзы за помощью.









В 2025 году к нам поступило около 80 сообщений о несчастных случаях на производстве, 38 из них со смертельным исходом и большинство в строительном секторе из-за несоблюдения техники безопасности. Во многих случаях у работников не было договора на руках.

За I квартал 2026-го зафиксировано около 15 несчастных случаев на производстве, включая травмы и смерть. Мурадил Джумадилде уулу

— Что вы думаете по поводу сокращения размеров пособия по несчастным случаям на производстве?

— Когда обсуждался новый Трудовой кодекс, была очень жаркая дискуссия. В нем предусмотрели, что компенсации будут рассмотрены постановлением правительства, особым положением. Посмотрим, как это будет работать на практике. Думаю, будем выносить свое предложение по поводу пересмотра коэффициентов, применяемых по возмещению за вред.

Но по факту складывается такая ситуация, что наши члены профсоюза не могут элементарно получить выплаты даже с учетом нынешних расчетов. Например, у нас был такой случай: учитель, член профсоюза, ехала два года назад на такси в командировку для участия в конкурсе и попала в ДТП. Она скончалась, но ее семья не может получить компенсацию. Сейчас судимся.

Ну и все помнят, когда у работников прокуратуры были баснословные компенсации. Поэтому расчеты, используемые сегодня, введены с учетом реалий времени.

— Чего не хватает трудящимся в плане соцзащиты?

— Сегодня проблема с уровнем культуры, как работника, так и работодателя. Нужно помнить: у каждого есть не только права, но и обязанности.

Работник часто говорит, что работодатель должен. Но он сам обязан вовремя приходить на работу и добросовестно выполнять должностные обязанности.

Допустим, швейный цех получил заказ, у работодателя сроки горят, а работник уходит на той, а завтра у него болит голова и он опять не выходит на работу. В итоге у работодатель финансовый ущерб, а рабочий недополучает зарплату и начинает возмущаться... Надо же понимать причинно-следственную связь.

— Часть работников на фрилансе, их вы охватываете?

— Пока нет, но ФПСК начала разрабатывать закон по платформенной деятельности. Появились новые профессии (блогер, SMM-специалист), кадры, работающие на платформах.

Основная сложность в том, что мы не знаем работодателя. Допустим, IT-специалист получает заказ из США или России, но как все это регулировать, механизма нет. Это для нас тоже некий вызов.

— Многие ничего не знают о профсоюзном движении в КР. Почему о вас не слышно?

— Есть такая проблема. За рубежом профсоюзы проводят забастовки, требуя увеличения зарплаты, выплат компенсаций и так далее. У нас же профсоюзы ассоциируются в основном с путевками.

Поэтому мы начали работать со школьниками, запустили открытые уроки во всех школах для 9-11-х классов, на которых рассказываем о Трудовом кодексе и профсоюзах.







А когда спрашиваешь, кто уже работал или работает, то руки поднимают почти половина класса. Но зачастую они не знают трудового законодательства и в том числе, что стажировку должны оплачивать.

Неважно, в каком ты статусе — стажер, тачкист, сварщик, госслужащий — ты всегда сталкиваешься с трудовыми взаимоотношениями. Трудовой кодекс касается практически всех граждан, за исключением домохозяек.

И вот мы эти знания закладываем в детях. В будущем они будут знать, в какую организацию обращаться за защитой прав и будут требовать от работодателя положенное.