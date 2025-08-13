13:37
Юрист о законе о многоженстве: принятие нормы ударило бы по правам женщин

Юрист Таттуубубу Эргешбаева прокомментировала законопроект, который предлагал исключить из Уголовного кодекса статью 176 о двоеженстве и многоженстве. По ее словам, если бы закон вступил в силу, многоженство перестало бы быть уголовно наказуемым, хотя по Семейному кодексу оставалось бы недействительным.

«Это открыло бы дорогу для «теневых» браков, где женщины и дети остались бы без полноценной правовой защиты», — отметила Таттуубубу Эргешбаева.

Садыр Жапаров вернул в парламент закон об отмене наказания за многоженство

Она подчеркнула, что Конституция КР закрепляет равенство мужчин и женщин и защиту семьи, а Кыргызстан связан международными обязательствами по Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка. «Отмена статьи ослабила бы защиту прав женщин и детей и подвергла бы страну критике международных организаций», — добавила юрист.

Таттуубубу Эргешбаева также отметила, что в большинстве стран Европы, США, Латинской Америки и постсоветского пространства многоженство запрещено, а соседние государства — Узбекистан, Казахстан и Таджикистан — сохраняют уголовную ответственность за двоеженство.

«Принятие этой нормы нанесло бы серьезный удар по системе защиты женщин и детей и противоречило бы международным обязательствам Кыргызстана. Президент действовал верно, вернув законопроект с возражениями», — заключила юрист.
