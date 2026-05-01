Экономика

Первая сделка с аффинированным золотом «Кыргызалтына» прошла на фондовой бирже

Первая сделка с аффинированным золотом ОАО «Кыргызалтын» прошла на Кыргызской фондовой бирже. Ее сумма составила 3,939 миллиона сомов.

По данным КФБ, покупателем выступило ОАО «НПФ «Кыргызстан». Сделку провели в рамках трехстороннего соглашения между КФБ, ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «Центральный депозитарий».

«Кыргызалтын» выступает эмитентом и берет на себя обязательства маркетмейкера. Участникам торгов доступны несколько вариантов работы с металлом: вывоз золота из хранилища, ответственное хранение и перепродажа без физического изъятия. Первые 12 месяцев ответственное хранение будет бесплатным.

Организованные торги золотом создают для финансовых и нефинансовых организаций новый инструмент размещения свободных средств и диверсификации ликвидности, отметили в КФБ. Клиенты банков и брокерских компаний смогут покупать, продавать и хранить аффинированное золото в безналичной форме через мобильные приложения и интернет-банкинг.

«Первая сделка для нас — исторический момент и важный шаг в развитии организованного рынка драгоценных металлов в Кыргызстане. Мы предоставляем участникам прозрачный, ликвидный и регулируемый механизм работы с золотом, сопоставимый по удобству с торговлей ценными бумагами. Благодаря обязательствам маркетмейкера со стороны ОАО «Кыргызалтын» золото становится доступным активом для управления ликвидностью как для институциональных инвесторов, так и для конечных клиентов через банковские каналы», — сказал руководитель сектора торговли драгоценными металлами КФБ Алмазбек Каракожаев.
