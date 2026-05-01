Сегодня для кыргызстанцев истекает срок подачи единой налоговой декларации

Сегодня истекает срок подачи единой налоговой декларации для физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Налоговая служба напоминает, что отчитаться о доходах обязаны все ИП (кроме работающих по патенту), сотрудники международных организаций и граждане, чей подоходный налог не удерживался работодателем.

Декларация принимается в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg.

Кыргызстанцы также могут подать декларацию добровольно. Это позволит им получить налоговые вычеты за социальные или имущественные расходы.