Сегодня для кыргызстанцев истекает срок подачи единой налоговой декларации

Сегодня истекает срок подачи единой налоговой декларации для физлиц и индивидуальных предпринимателей.
Налоговая служба напоминает, что отчитаться о доходах обязаны все ИП (кроме работающих по патенту), сотрудники международных организаций и граждане, чей подоходный налог не удерживался работодателем.
Декларация принимается в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg.
Кыргызстанцы также могут подать декларацию добровольно. Это позволит им получить налоговые вычеты за социальные или имущественные расходы.