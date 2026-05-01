Из Дагестана впервые запускают прямые авиарейсы в город Ош

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на прямые рейсы из Дагестана в Ош (Кыргызстан), сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что первый полет состоится 3 июня.

«Новый международный маршрут откроется впервые и сделает доступнее один из древнейших городов Центральной Азии на Великом шелковом пути. Главная точка притяжения туристов в Оше — священная гора Сулайман-Тоо, включенная в список достояний ЮНЕСКО Кыргызстана. Регион известен выразительными горными пейзажами и щедрой кухней: тандырную самсу здесь готовят размером с большое блюдо», — говорится в сообщении авиакомпании.

Полеты будут выполняться из международного аэропорта Махачкалы один раз в неделю по средам с вылетом в 21.30. На этом направлении авиакомпания задействует российский авиалайнер SSJ 100. Время в пути составит 2 часа 55 минут.