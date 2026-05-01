Кадыр Маликов обвинил президента Израиля в бездоказательности претензий к КР

Заявления Ицхака Герцога в Астане о возможном использовании Кыргызстана Ираном в якобы каких-то серых схемах для обхода санкций, на самом деле продуманны и встроены в более широкую политико-информационную линию давления Израиля на Кыргызстан. Об этом заявил известный богослов Кадыр Маликов.

По его словам, обращает внимание сам контекст.

«Визит иранского представителя (заместителя министра обороны Ирана Резы Талаи Ника.- прим. ред) это участие в мероприятии Шанхайской организации сотрудничества, где Иран является полноправным членом. Это формальная, легитимная площадка. Представлять же такие визиты как «подозрительные совпадения» — это целенаправленный провокационный вброс, рассчитаный на СМИ», — отметил эксперт.

Акцент на Кыргызстане как «возможном маршруте контрабанды из Ирана» для обхода санкций — это бездоказательое обвинение, имеющее далекие последствия. Кадыр Маликов

«Подобные формулировки часто используются как подготовка к будущему санкционному давлению. Также заметно и то, что начинается искусственный разогрев темы антисемитизма для последующего давления на правительство страны. Поскольку практика показывает, что информационные кампании действительно могут создавать напряжённость, которая затем используется для внешнего вмешательства», — считает Кадыр Маликов.

По его словам, угрозы конечно в регионе есть, но их масштаб и характер известны силовым органам и узким специалистам, а не служителям религиозных учреждений. Вбросы без конкретики скорее выполняют конкретную политическую функцию. Это показывает, что эта провокация была детально срежиссирована заранее, резюмировал он.