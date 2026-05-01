Не знают, но отдыхают: что думают кыргызстанцы о 1 Мая

Журналисты 24.kg провели уличный опрос в городе Оше накануне 1 Мая и выяснили, что значительная часть горожан не может точно объяснить смысл праздника.

Во время опроса жители по-разному отвечали на вопрос о значении даты. Некоторые уверенно называли 1 мая Днем труда и говорили, что планируют его отмечать. «Да, конечно, будем отмечать. Это праздник труда», — сказал один из опрошенных.

Другие связывали этот день с другими событиями или путались в ответах. «Первое мая — это День Победы», — предположил один из респондентов.

Часть горожан призналась, что не знает значения праздника, но воспринимает его как выходной день. «Честно говоря, не знаю. Просто отдыхаем», — отметили участники опроса.

При этом многие рассказали, что планируют провести день на природе или с семьей. «Пойдем в парк, отдохнем, погуляем», — делились жители.

Некоторые респонденты все же вспомнили исторический смысл даты, связанный с борьбой рабочих за свои права и достойные условия труда.

В целом опрос показал, что для части горожан 1 Мая остается, скорее, формальным праздником, чем датой с понятным историческим содержанием.