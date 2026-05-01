Не знают, но отдыхают: что думают кыргызстанцы о 1 Мая

Журналисты 24.kg провели уличный опрос в городе Оше накануне 1 Мая и выяснили, что значительная часть горожан не может точно объяснить смысл праздника.
Во время опроса жители по-разному отвечали на вопрос о значении даты. Некоторые уверенно называли 1 мая Днем труда и говорили, что планируют его отмечать. «Да, конечно, будем отмечать. Это праздник труда», — сказал один из опрошенных.
Часть горожан призналась, что не знает значения праздника, но воспринимает его как выходной день. «Честно говоря, не знаю. Просто отдыхаем», — отметили участники опроса.
При этом многие рассказали, что планируют провести день на природе или с семьей. «Пойдем в парк, отдохнем, погуляем», — делились жители.
Некоторые респонденты все же вспомнили исторический смысл даты, связанный с борьбой рабочих за свои права и достойные условия труда.
В целом опрос показал, что для части горожан 1 Мая остается, скорее, формальным праздником, чем датой с понятным историческим содержанием.
Мир! Труд! Май!
1 мая — Международный день труда (День солидарности трудящихся), который отмечается во многих странах мира.
История праздника связана с событиями в США в 1886 году, когда рабочие Чикаго вышли на массовые протесты, требуя введения 8-часового рабочего дня. Эти выступления переросли в столкновения с полицией, что впоследствии стало символом борьбы за трудовые права.
В 1889 году II Интернационал объявил 1 мая Днем международной солидарности рабочих.
В советский период праздник получил широкое распространение и отмечался как День международной солидарности трудящихся — с демонстрациями, шествиями и массовыми мероприятиями.