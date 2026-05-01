Государственный российский мессенджер Мах получил от Cloudflare статус шпионского приложения. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что провайдер Cloudflare пометил мессенджер как шпионское приложение. В самом Мах это связали с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru» и подчеркнули, что классификация Cloudflare не основана на фактическом анализе кода.

Ранее «шпионскую» маркировку Cloudflare получили также домены альтернативного клиента Telegram под названием Telega, после чего приложение было удалено из App Store

Указано, что Мах регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр для защиты пользователей от реальных угроз.

Мах признан «шпионским софтом» на основании девяти проверок URL из десяти, после чего вынесен вердикт, что ПО вредоносное, отмечает профильный Telegram-канал Tech Talk. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена все еще есть TLS-сертификат, который говорит о подлинности проекта.

Мах на данный момент присутствует в магазинах приложений Apple и Google.