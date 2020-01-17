Жогорку Кенеш раздора. Как изменился шестой созыв за пять лет

В этом году шестой созыв Жогорку Кенеша уйдет в историю. В октябре пройдут выборы. За пять лет состав парламента значительно обновился. Корректировки коснулись всех шести фракций.

24.kg напоминает, как парламентские объединения обновляли составы, почему народные избранники уходили из высшего законодательного органа: одни оставляли уютные кресла добровольно, другие — в обмен на министерский портфель, ну а кто-то загремел в уголовные дела и попал под суд.

Как меняли спикеров и лидеров фракций

Депутаты шестого созыва принесли присягу в начале ноября 2015-го. Спикером избрали брата нынешнего президента Асылбека Жээнбекова. Он ушел в отставку в 2016 году, когда Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром. Кресло торага досталось главе фракции СДПК Чыныбаю Турсунбекову. В 2017-м он отказался от поста спикера и вакантную должность занял член «Кыргызстана» Дастанбек Джумабеков.

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Менялись и лидеры фракций. В составе Жогорку Кенеша шесть парламентских объединений: СДПК, «Республика — Ата Журт», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол» и «Ата Мекен».

Лидеры за пять лет не поменялись только в «Онугуу-Прогрессе» и «Бир Боле» — Бакыт Торобаев и Алтынбек Сулайманов.

В «РАЖ» и у социалистов главы фракций поменялись трижды. Сменили председателей и «Кыргызстан», и СДПК. В этих фракциях рокировки прошли тихо, без «большой стирки» в СМИ.

Канат Исаев («Кыргызстан») сдал полномочия главы фракции Алмазбеку Баатырбекову в конце октября 2016 года сразу после распада коалиции большинства. Канат Исаев перестал устраивать «Белый дом» после того, как выступил с критикой референдума по изменению Конституции.

У социал-демократов интриг с избранием нового главы фракции вместо Чыныбая Турсунбекова не было. Нардепы единогласно поддержали Ису Омуркулова. Тогда он дружил с Алмазбеком Атамбаевым и называл его отцом народа.

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В «РАЖ» без подковерной борьбы не обошлось. О том, что под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло лидера фракции, стало понятно сразу после президентских выборов. Во фракции начался негласный сбор подписей за его отстранение от руководства. Но ждать, пока его сместят, Омурбек Бабанов не стал и ушел сам.

В январе 2018-го он сдал мандат депутата Жогорку Кенеша, а в декабре 2019 года объявил об уходе из политики.

Лидером фракции стал приближенный к Бабанову политик Руслан Казакбаев. Однако в апреле 2018 года его попросили уйти добровольно и избрали Жыргалбека Турускулова. Как потом говорили депутаты, Казакбаев не собирался уступать первенство во фракции, но ему пришлось это сделать, иначе «Республика — Ата Журт» не попала бы в коалицию.

Под Новый год скандал разгорелся во фракции «Ата Мекен».

Ее лидер Алмамбет Шыкмаматов сдал мандат и партийный билет. Он возглавил фракцию социалистов после того, как Омурбека Текебаева осудили по обвинению в коррупции. Алмамбет Шыкмаматов организовывал митинги и акции в поддержку опального лидера партии. Разногласия между соратниками возникли после выхода Омурбека Текебаева из тюрьмы.

Вакантный пост заняла Айсулуу Мамашова. Однако некоторые нардепы, в частности Сайдулла Нышанов, стали поднимать вопрос о ее легитимности.

Как обновлялся «Кыргызстан»

За пять лет работы шестого созыва обновили свой состав все фракции. Однако лидером стала фракция «Кыргызстан»:

Арзыбек Кожошев ушел в 2015-м на пост министра экономики. Его мандат получил Салайдин Айдаров.

Канат Муратбеков возглавил Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности. Его место досталось Таалайкул Исакуновой.

Таалайкул Исакунова получила кресло министра труда и социального развития в 2016 году. Ее мандат передали Алмазбеку Эргешову.

Чолпон Султанбекова ушла на пост вице-премьер-министра по социальным вопросам. Ее место занял Исламбек Сарсейитов.

Исламбек Сарсейитов в 2018-м ушел на должность заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции». Мандат перекочевал к Орозбеку Алыбаеву.

Со скандалом и судебными разбирательствами из фракции «Кыргызстан» вылетели Эльмира Джумалиева, Чолпон Эсенаманова и Урмат Ишенбеков. Вместо дам в Жогорку Кенеш пришли Урматбек Самаев и Алмазбек Токторов. Мандат Урмата Ишенбекова достался Айтмамату Назарову.

В итоге фракция «Кыргызстан» осталась без женщин. Ситуацию выправило назначение Айтмамата Назарова главой Нацэнергохолдинга. Его в парламенте заменила Айнура Аскарова.

За пять лет умерли два депутата от фракции «Кыргызстан» — Жыргалбек Калмаматов и Нурланбек Макеев.

Место первого занял Насыр Мусаев, который и сам досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья. На его место пришел экс-глава АКС ГКНБ Бектен Сыдыгалиев.

Место Нурланбека Макеева занял Жаныбек Исаев.

Приговоренный судом Алматы к 10 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде Асылбек уулу Дамирбек лишился депутатского мандата по решению ЦИК. Его место занял Руслан Чойбеков.

Ротация депутатов в СДПК

Существенные изменения произошли и в составе фракции СДПК:

Акылбек Султанов возглавил Национальный статистический комитет.

Ашера Халикова ушла по собственному желанию.

Галина Скрипкина уехала в Беларусь работать судьей Экономического суда ЕАЭС.

Тилектеш Исаев ушел по собственному желанию.

Их места в парламенте заняли Альфия Самигуллина, Музаффар Исаков, Максат Эгембердиев и Канатбек Керезбеков.





Отметим, что депутатский мандат не помог Музаффару Исакову избежать тюрьмы. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он, будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту, вынес 315 незаконных постановлений о выделении земельных участков сельскохозяйственного назначения под индивидуальное жилищное строительство. Музаффар Исаков сдал мандат добровольно, не дожидаясь вердикта суда. Вместо него в ЖК пришел Омурбек Бакиров.

Отказался добровольно от мандата Мээрбек Мискенбаев. Он пришел в Жогорку Кенеш по квоте героев апрельской революции, но через год заявил, что парламент — место интриг и политических игр, а его, как выходца из народа, это все не интересует. В конце 2019 года Мээрбека Мискенбаева водворили в СИЗО-1 по обвинению в попытке насильственного захвата власти. Он проходит фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

На его место пришел Нурмахаммат Баяхунов, однако быстро сдал мандат в пользу Аалы Карашева.

Предпочли парламенту должности в государственных структурах:

Искендер Кадыркулов стал генеральным директором ОАО «Северэлектро». Его место заняла Айнура Осмонова.

Узарбек Жылкыбаев возглавил сначала Иссык-Кульскую область, а позже — Ошскую. Его место заняла Аида Касымалиева.

Кыянбек Сатыбалдиев был назначен полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области. Соответственно он сложил с себя депутатские полномочия. Мандат получила Ирина Карамушкина.

Потери и приобретения «Республики — Ата Журт»

Вместо лидера фракции Омурбека Бабанова, который в 2018-м сдал мандат по собственному желанию, в Жогорку Кенеш пришел Адылбек Дюшалиев.

В прошлом году ушла в правительство на должность вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова. Мандат перешел Сагындыку Келдибиеву.





Жыргалбек Сматов не смог отстоять право на мандат, как и доказать, что он не гражданин России. В 2016-м он покинул Жогорку Кенеш. Мандат перешел Болотбеку Ибраимжанову. Но в связи с его назначением на должность главы Государственной миграционной службы мандат в 2018 году пришлось сдать. Вакансия досталась Тариелю Жоробекову.

Отказался от мандата депутат «Республики — Ата Журт» Фархат Иминов. Освободившееся кресло занял Марлен Маматалиев, сын бывшего вице-премьера по силовому блоку Абдырахмана Маматалиева.

В ноябре 2017-го умер депутат «РАЖ» Улан Чолпонбаев. Его место занял Закир Шарипов.

Стал депутатом и экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев. Ему достался мандат Нургазы Нишанова, который занял пост главы ГП «Кыргызжилкоммунэнерго».

Мужской «Бир Бол»

«Бир Бол» является единственным парламентским объединением, где нет ни одной женщины:

Бакыт Есенбаева сложила полномочия в начале 2016 года. Ее мандат перешел бывшему главе МВД Бакирдину Субанбекову.

Лунара Мамытова ушла из парламента и позже стала заместителем министра труда и социального развития. В 2018-м из-за скандала с загранпоездками уволилась. Ее место занял Улугбек Ормонов. В четвертом созыве Жогорку Кенеша он возглавлял фракцию бакиевской партии «Ак Жол».

Чолпон Джакупова, глава правовой клиники «Адилет», сдала мандат по собственному желанию. Вместо правозащитницы пришел экс-глава управления спорта Оша Дуйшон Торокулов.

По приговору суда лишился мандата член «Бир Бола» Игорь Чудинов. Среди прочих проходивших по уголовному делу о незаконной трансформации земель он был признан виновным и оштрафован на 5 миллионов сомов.

Мандат достался экс-начальнику управления экономического развития мэрии Бишкека Бактыбеку Турусбекову.

К уголовной ответственности заочно привлекли еще одного, но уже бывшего члена «Бир Бола», а позже первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Его признали виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорили заочно к 10 годам тюрьмы . Однако Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск.

По решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. Вместо Шадиева в парламент пришел Эрмамат Тагаев.



К уголовной ответственности заочно привлекли еще одного, но уже бывшего члена «Бир Бола», а позже первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Его признали виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорили заочно к 10 годам тюрьмы. Однако Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск.

По решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. Вместо Шадиева в парламент пришел Эрмамат Тагаев.

Серьезные потери «Ата Мекена»

Во фракции «Ата Мекен» два депутата лишились мандатов из-за уголовных дел:

— Омурбек Текебаев осужден вместе с экс-главой МЧС Дуйшенкулом Чотоновым в 2017-м. Верховный суд 21 августа 2019 года направил их дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Вместо Омурбека Текебаева в парламент пришел экс-глава Счетной палаты Искендер Гайпкулов.

— Аида Салянова, бывший генеральный прокурор и министр юстиции, получила срок с отсрочкой. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением. Она сдала мандат добровольно.

Мандат Аиды Саляновой достался экс-главе Центризбиркома Кларе Кабиловой (Гульнара-Клара Самат).

Первым же из социалистов отказался от мандата Жоомарт Сапарбаев. Он объявил об уходе из Жогорку Кенеша в феврале 2016-го. Его место занял Абдимуктар Маматов.

В конце прошлого года ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Мандат достался Нурбеку Сыдыгалиеву.

«Онугуу-Прогресс»: без трех мандатов

Единственная фракция, которая не понесла потерь, — «Онугуу-Прогресс». Без скандала, правда, и в ней не обошлось. В 2017 году из ее рядов по решению большинства исключили Тазабека Икрамова, Камчыбека Жолдошбаева и Алмаза Жутанова.

Как пояснил один из депутатов от фракции Тынчтык Шайназаров, эти парламентарии сеяли раздор во фракции, не поддерживали линию партии и интриговали против лидера Бакыта Торобаева, систематически нарушали дисциплину. Из фракции их изгнали, но мандаты они сохранили и по-прежнему заседают в парламенте.