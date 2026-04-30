Власть

Жогорку Кенеш упростил оформление документов для силовиков и их семей

Жогорку Кенеш одобрил законопроект, отменяющий требование об обязательном нотариальном заверении копий документов для сотрудников правоохранительных органов и их близких.

Данная инициатива была разработана МВД в рамках реформы по дебюрократизации и упрощению взаимодействия граждан с государственными структурами.

С принятием поправок при подаче документов в госорганы больше не потребуется оплачивать услуги нотариуса. 

Это позволит снизить финансовую и административную нагрузку на сотрудников и членов их семей.

Основные изменения коснулись процедуры оформления выплат в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей. Из законодательства исключено требование о предоставлении именно нотариально заверенных копий свидетельств о смерти и прав на наследство.
